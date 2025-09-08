Miesięcznik
Po raz pierwszy HSW odkryła karty w sprawie projektu Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty, prezentując w Kielcach model tego pojazdu
Stalowa Wola 8 września 2025

Huta na Salonie. Nowoczesna oferta i nowe możliwości

Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się oferta Huty Stalowa Wola SA na 33. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Drugiego dnia targów, 3 września, HSW podpisała z Polską Grupą Zbrojeniową Aneks nr 1 do Umowy Inwestycyjnej z czerwca 2023 roku.

avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Dokument zwiększa wartość dokapitalizowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych do łącznej kwoty 1 mld 242 mln zł, co umożliwi dalszą modernizację spółki, rozwój mocy produkcyjnych i realizację nowych projektów badawczo-rozwojowych. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie dzięki temu blisko 1 mld 372 mln zł.

Przypomnijmy: Huta pokazała na Salonie kilka innowacyjnych konstrukcji i projektów: Zdalnie Sterowany Moduł Uzbrojenia (ZSMU) 30/40 mm, tzw. „lekka wieża”, model Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty (CBWP) w skali 1:4, Heron – Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy Nowej Generacji (gąsienicowy, 6×6) wyposażony w moduł ZSSW-30 i system Spike. Zaprezentowano także Platformę Minowania Narzutowego Baoab-K, Bojowy Wóz Piechoty Borsuk w wersji z rozpoczętej w tym roku seryjnej produkcji oraz kontener warsztatowy KWC1. Z kolei oddział HSW w Sanoku pokazał Autosan Sancity 9LE – niskopodłogowy autobus miejski – model konferencyjny.

Nie zabrakło też, legendarnej już, 155 mm armatohaubicy Krab, którą można było oglądać przy wejściu do hali, gdzie swe wyroby prezentowała Polska Grupa Zbrojeniowa i wchodząca w jej skład HSW S.A.

Prezes PGZ o ofercie HSW

Huta wystawia się w Kielcach w ramach PGZ od 2014 r. W jednym z wywiadów prasowych przed tegoroczną edycją targów, Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ, zwrócił uwagę właśnie na kilka pozycji z jej oferty: pokazanie pierwszego seryjnego Borsuka, pojazdu minowania narzutowego Baobab oraz modelu ciężkiego bojowego wozu piechoty.

Przypomniał też, że HSW dostarcza elementy do systemu Patriot, a w należącej do Huty fabryce w Jelczu, południowokoreańskie wyrzutnie Chunmoo integrowane są z polskimi nośnikami.

Zawiążą konsorcjum

Podczas Salonu Huta podpisała również list intencyjny z firmą PONAR Wadowice S.A. Na bazie wieloletniej współpracy w zakresie projektowania, produkcji i dostaw zawieszeń pasywnych oraz systemów hydraulicznych, obie spółki ogłosiły zamiar zawiązania konsorcjum projektowego.

Jego celem będzie realizacja projektów B+R prowadzących do opracowania i wdrożenia nowej generacji semiaktywnych zawieszeń hydropneumatycznych dla pojazdów gąsienicowych (potrafią dynamicznie dostosowywać siłę tłumienia amortyzatorów w zależności od warunków jazdy).

Rekordy i oficjele

33. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach był wydarzeniem rekordowym pod względem liczy wystawców i zwiedzających: wzięło w nim udział 811 firm z 35 krajów całego świata, a przez teren targów przewinęło się 30 tys. osób. Przypomnijmy, iż HSW uczestniczy w nich nieprzerwanie od pierwszej edycji w 1993 r.

Tegoroczny Salon odwiedziło także wiele VIP-ów: był marszałek Sejmu Szymon Hołownia, premier Donald Tusk, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiciele prezydenta Polski - podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda i doradca prezydenta Paweł Gruza. Wystawę odwiedzili również Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej oraz Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

