Hubert Zięba z Rzeszowa zwycięzcą 29. memoriału Józefa Gromka

Pojedynki szachowe rozgrywano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Każdy z zawodników miał na partię 12 minut + 2 sekundy za ruch. Rywalizacja odbywała się w dwóch trzech kategoriach: open, juniorzy (roczniki 2008–2013) i dzieci (roczniki 2014 i młodsi).

W tegorocznym memoriale uczestniczyli szachiści ze Stalowej Woli, Niska, Pysznicy, Nowej Dęby, Zabrnia, Tarnobrzega, Skopania, Kosienic, Krakowa, Rudnika nad Sanem, Rzeszowa, Przemyśla, Zaklikowa, Pilchowa, Brandwicy, Wólki Grodziskiej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kielc, Leżajska i Sędziszowa Małopolskiego.

W najbardziej prestiżowej kategorii, a więc open, pierwsze miejsce zajął 17-letni Hubert Zięba z KSz OZ Rzeszów - kandydata na mistrza FIDE. Druga była jego koleżanka klubowa, Izabela Tokarz również z KSz OZ Rzeszów. Obydwoje są brązowymi medalistami tegorocznych mistrzostw Europy w Salonikach w szachach szybkich. Trzecie miejsce zdobył Bogdan Czernicki z TKKF Drogowiec Kraków, a na kolejnych pozycjach uplasowali się: 4. Ryszard Czajkowski z TKSzach Tarnobrzeg, 5. Robert Brak ze Stali Stalowa Wola, 6. Kamil Mierzwa z UKS Orlik Rudnik nad Sanem.

Cała szóstka otrzymała nagrody pieniężne, a pierwsza trójka także puchary.



W kategorii Junior zwycięzcą został Mikołaj Bieniek z TKSzach Tarnobrzeg, drugie miejsce zajął Michał Szypuła ze Stali Stalowa Wola, a trzecie Kacper Zbyrad z Tarnobrzega. Kolejne miejsca: 4. Zuzanna Kornafel z Orlika Rudnik nad Sanem, 5. Hubert Anduła z Stalowej Woli, 6. Karol Ziarko z Tarnobrzega, 7. Dawid Nowak z Nowej Dęby.

W najmłodszej grupie zwycięzcą został Mateusz Mierzwa z Orlika Rudnik nad Sanem, drugie miejsce zajął Tymon Kędziora z Hetmana Ostrowiec Św., a podium uzupełnił Filip Wiśniewski ze Stali Stalowa Wola. Kolejne miejsca: Urszula Mieleszko z UKS SP 1 Leżajsk, 5. Jakub Trębicki z LUKKS Kielce, 6. Bartosz Nicałek, 7. Szymon Mazur - obydwaj z Orlika Rudnik nad Sanem, 8. Kacper Wąsacz ze Stali Stalowa Wola.

Wszyscy wymienieni otrzymali nagrody rzeczowe, a zdobywcy miejsc I-III w obydwu kategoriach także puchary.