Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 26 lutego 2026

Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy

Mimo obniżki ceny, sprzedaż „Domu Gościnnego Hutnik” w Stalowej Woli znów nie przyniosła efektu - nie zgłosił się żaden chętny. Drugi przetarg odbył się 23 lutego w Urzędzie Miasta, a cena wywoławcza została ustalona na 12 mln złotych, czyli o 3 mln mniej niż przy pierwszym podejściu. Niestety, wciąż nikt nie wpłacił wymaganego wadium, co oznacza, że obiekt pozostaje w rękach miasta.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

„Dom Gościnny Hutnik” od lat pełnił ważną rolę w lokalnej społeczności, jednak ostatnie lata przyniosły jego stopniową degradację. Miasto konsekwentnie szuka inwestora, który nie tylko doprowadzi obiekt do nowoczesnego standardu, ale także zachowa jego historyczny charakter.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Władze miasta zapewniają, że będą kontynuować starania o sprzedaż, licząc na zainteresowanie inwestorów, którzy docenią zarówno wartość historyczną, jak i potencjał komercyjny obiektu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

