Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy

„Dom Gościnny Hutnik” od lat pełnił ważną rolę w lokalnej społeczności, jednak ostatnie lata przyniosły jego stopniową degradację. Miasto konsekwentnie szuka inwestora, który nie tylko doprowadzi obiekt do nowoczesnego standardu, ale także zachowa jego historyczny charakter.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Władze miasta zapewniają, że będą kontynuować starania o sprzedaż, licząc na zainteresowanie inwestorów, którzy docenią zarówno wartość historyczną, jak i potencjał komercyjny obiektu.