Stalowa Wola 5 marca 2026

Honorowy patronat Komendanta Głównego Policji dla aspiranta Krzysztofa Parmy

Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Boroń, objął honorowym patronatem aspiranta Krzysztofa Parmę – funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Stalowa Wola. To prestiżowe wyróżnienie stanowi wyraz uznania zarówno dla jego imponujących osiągnięć sportowych, jak i wieloletniego, nienagannego zaangażowania w służbę na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Aspirant Krzysztof Parma jest absolwentem prawa, pracuje w wydziale dochodzeniowo-śledczym. Z Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli związany jest od ponad 14 lat.
Równolegle do wymagającej służby, pochodzący ze Śląska policjant rozwija swoją drugą pasję: kolarstwo szosowe, które trenuje nieprzerwanie od ponad dwóch dekad, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych funkcjonariuszy-sportowców w kraju. Jest trzykrotnym mistrzem i dwukrotnym wicemistrzem Polski policjantów w kolarstwie szosowym.

W 2016 roku powołał do życia grupę kolarską Voster Cycling Team, która już rok później dołączyła do prestiżowej dywizji UCI Continental Teams. Od 2018 roku do teraz zespół funkcjonował pod nazwą Voster ATS Team, umacniając swoją pozycję w krajowym i międzynarodowym peletonie.
Objęcie honorowym patronatem przez Komendanta Głównego Policji jest wydarzeniem o szczególnej randze. Aspirant Krzysztof Parma pozostaje jedynym policjantem-sportowcem z województwa podkarpackiego, który dostąpił tego zaszczytu.

Dzisiaj (środa, 4 marca) Krzysztof Parma i pięciu jego kolegów z Vostera Team zainaugurowali sezon kolarski w Chorwacji, wyścigiem Umag Classic.

Krzysztof Parma (w środku) i jego koledzy z Vostera Team po pierwszym w sezonie 2026 wyścigu - Umag Classic w Chorwacji (fot. Voster Team/facebook)
