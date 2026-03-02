Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
0.0 / 5
Stalowa Wola 2 marca 2026

Hołd dla Żołnierzy Wyklętych w Stalowej Woli

Mieszkańcy Stalowej Woli uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wspólną modlitwą, złożeniem kwiatów i udziałem w biegu „Tropem Wilczym”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. W nabożeństwie wzięli udział samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele szkół, mieszkańcy, żołnierze, służby mundurowe oraz organizacje społeczne. Obecne były także poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Policji oraz stalowowolskich szkół.

Po Mszy uczestnicy złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej kpt. Tadeusza Gajdę „Tarzana” oraz por. Józefa Gajdę „Zawiszę”. Następnie delegacje przemaszerowały na Cmentarz Wojenny w Rozwadowie, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów z ceremoniałem wojskowym. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta MDK. Złożono kwiaty na grobie Tadeusza Gajdy ps. „Tarzan” - żołnierza podziemia niepodległościowego związanego z regionem.

Wieczorem odbyła się XIV edycja ogólnopolskiego biegu „Tropem Wilczym” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Wydarzenie zgromadziło setki uczestników w lesie obok Urzędu Celnego przy ul. Kwiatkowskiego. O godz. 19.44 wystartował symboliczny bieg na dystansie 1963 metrów, nawiązujący do roku śmierci Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Chwilę później rozpoczął się bieg główny na 5000 metrów.

Obchody były wyrazem pamięci o żołnierzach podziemia niepodległościowego oraz okazją do wspólnego oddania im hołdu.

Fot. UM Stalowa Wola

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Wreszcie na swoim
Nisko
Wreszcie na swoim
Ukrywał się za granicą, wpadł po powrocie do Stalowej Woli
Stalowa Wola
Ukrywał się za granicą, wpadł po powrocie do Stalowej Woli
Zieleń, fontanna i retencja wody. Zmiany przy stalowowolskim USC
Stalowa Wola
Zieleń, fontanna i retencja wody. Zmiany przy stalowowolskim USC
Kup dwie książki, trzecią dostaniesz gratis. Nowa akcja w sklepie Sztafety
Stalowa Wola
Kup dwie książki, trzecią dostaniesz gratis. Nowa akcja w sklepie Sztafety
Z Rzeczycy na Wawel
Stalowa Wola
Z Rzeczycy na Wawel
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne. Budzimy wiosnę!
Stalowa Wola
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne. Budzimy wiosnę!
Ile kosztuje zdrowie? NFZ ujawnia wydatki na leczenie na Podkarpaciu
Ile kosztuje zdrowie? NFZ ujawnia wydatki na leczenie na Podkarpaciu
Gminny Dzień Kobiet w Zaklikowie
Zaklików
Gminny Dzień Kobiet w Zaklikowie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu