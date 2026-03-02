Hołd dla Żołnierzy Wyklętych w Stalowej Woli

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. W nabożeństwie wzięli udział samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele szkół, mieszkańcy, żołnierze, służby mundurowe oraz organizacje społeczne. Obecne były także poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Policji oraz stalowowolskich szkół.

Po Mszy uczestnicy złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej kpt. Tadeusza Gajdę „Tarzana” oraz por. Józefa Gajdę „Zawiszę”. Następnie delegacje przemaszerowały na Cmentarz Wojenny w Rozwadowie, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów z ceremoniałem wojskowym. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta MDK. Złożono kwiaty na grobie Tadeusza Gajdy ps. „Tarzan” - żołnierza podziemia niepodległościowego związanego z regionem.

Wieczorem odbyła się XIV edycja ogólnopolskiego biegu „Tropem Wilczym” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Wydarzenie zgromadziło setki uczestników w lesie obok Urzędu Celnego przy ul. Kwiatkowskiego. O godz. 19.44 wystartował symboliczny bieg na dystansie 1963 metrów, nawiązujący do roku śmierci Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Chwilę później rozpoczął się bieg główny na 5000 metrów.

Obchody były wyrazem pamięci o żołnierzach podziemia niepodległościowego oraz okazją do wspólnego oddania im hołdu.

