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Nisko 15 sierpnia 2026

Hołd dla żołnierzy i Ojczyzny. Obchody 15 sierpnia w Nisku

W sobotę, 15 sierpnia, w Nisku odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Sanktuarium św. Józefa, odprawiona w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy Niska, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz delegacje. Uroczystą oprawę zapewniła Kompania Honorowa i Poczet Sztandarowy Garnizonu Nisko.

Po mszy uczestnicy przeszli na Plac Wolności, gdzie odbyła się główna część miejskich obchodów. Uroczystości rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie odbył się Apel Pamięci, po którym żołnierze oddali salwę honorową.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności i Orląt Lwowskich. Delegacje oddały hołd poległym i wszystkim, którzy walczyli o niepodległość Polski.

Obchody 15 sierpnia w Nisku miały tradycyjny charakter. Była modlitwa za Ojczyznę i polskich żołnierzy, wojskowa asysta oraz apel pamięci. Dla uczestników była to również okazja do wspólnego uczczenia Święta Wojska Polskiego i przypomnienia wydarzeń związanych z Bitwą Warszawską z 1920 roku.

W uroczystościach na Placu Wolności uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i służb.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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