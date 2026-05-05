Hołd dla kapłana i policjanta

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Liturgia została odprawiona w intencji kapelanów Wojska Polskiego z czasów II wojny światowej. Eucharystii przewodniczył ks. dr Michał Grochowina, w koncelebrze z ks. prałat dr Zbigniew Kępa oraz proboszczem parafii, ks. Adam Węglarz.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy udali się na miejsce, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Symboliczny Dąb Pamięci ma przypominać o życiu i służbie ks. mjr. Bronisława Szweda oraz policjanta Piotra Chwieja - ofiar zbrodni katyńskiej.

Dalsza część wydarzenia odbyła się w Domu Kultury w Jastkowicach. Tam zorganizowano koncert patriotyczny poświęcony poległym w Katyniu, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów uroczystości. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z miejscowych placówek oświatowych, przedstawiając program artystyczny zatytułowany „Małe Orlęta Kapelanom Katyńskim i Policjantowi Piotrowi Chwiei”.

Autorką scenariusza i reżyserii była Anita Gietka. Oprawę muzyczną zapewnili skrzypek Kamil Niemiec, reprezentujący rodzinę ks. Szweda, oraz akompaniator Dariusz Kossak.