Pysznica 5 maja 2026

Hołd dla kapłana i policjanta

Pod koniec kwietnia w Jastkowicach odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Dąb Pamięci ks. mjr. Bronisława Szweda oraz policjanta Piotra Chwieja. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców, przedstawicieli lokalnych instytucji oraz gości, którzy wspólnie oddali hołd bohaterom związanym z tragiczną historią Katynia.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Liturgia została odprawiona w intencji kapelanów Wojska Polskiego z czasów II wojny światowej. Eucharystii przewodniczył ks. dr Michał Grochowina, w koncelebrze z ks. prałat dr Zbigniew Kępa oraz proboszczem parafii, ks. Adam Węglarz.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy udali się na miejsce, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Symboliczny Dąb Pamięci ma przypominać o życiu i służbie ks. mjr. Bronisława Szweda oraz policjanta Piotra Chwieja - ofiar zbrodni katyńskiej.

Dalsza część wydarzenia odbyła się w Domu Kultury w Jastkowicach. Tam zorganizowano koncert patriotyczny poświęcony poległym w Katyniu, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów uroczystości. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z miejscowych placówek oświatowych, przedstawiając program artystyczny zatytułowany „Małe Orlęta Kapelanom Katyńskim i Policjantowi Piotrowi Chwiei”.

Autorką scenariusza i reżyserii była Anita Gietka. Oprawę muzyczną zapewnili skrzypek Kamil Niemiec, reprezentujący rodzinę ks. Szweda, oraz akompaniator Dariusz Kossak.

