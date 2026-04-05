Hit w Grębowie. Lider w Jeżowem

Lider pojedzie do Jeżowego. „Piwosze” przegrali na wyjeździe tylko jeden raz, w Kamieniu z Sokołem 0:2. A raz zremisowali, z Siarka II 4:4. W tej sytuacji nietrudno wskazać faworyta meczu w Jeżowem.

Ciekawie powinno być także w Kłyżowie, gdzie spotkają się drużyny walczące o wydostanie się z dolnych rejonów tabeli. San na inaugurację rundy wygrał z Czarnymi Lipa 4:0, a tydzień później przegrał w Pysznicy 0:1, choć – zdaniem obserwatorów – nie zasłużył na porażkę. LKS Brzyska Wola rozpoczął wiosnę od przegranej z Tanwią 1:3, ale później pokonał Czarnych 1:0. Zwycięzca tego pojedynku przekaże swojemu rywalowi niechcianą „czerwoną latarnię”.

18. kolejka

3 kwietnia: Siarka II - Olimpia Pysznica (17)

4 kwietnia: Czarni Lipa - Jeziorak Chwałowice (11), Sparta Jeżowe - Pogoń Leżajsk (13), San Kłyżów - LKS Brzyska Wola (14), Tanew Wólka Tanewska - Unia Nowa Sarzyna (14), Słowianin Grębów - LZS Zdziary (14)

Awansem: Sokół Kamień - Stal II Stalowa Wola 5:2 (2:0)

Pauzuje Stal Nowa Dęba.