Adamietz
Stalowa Wola 26 lutego 2026

Historyk Kamil Janicki przybliży realia polskiego międzywojnia

5 marca o godz. 17.00 w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego odbędzie się spotkanie autorskie pt. „II RP, jakiej nie znacie”, podczas którego historyk Kamil Janicki przybliży realia polskiego międzywojnia. W centrum opowieści znajdą się nie tylko wydarzenia polityczne, lecz przede wszystkim zwykli ludzie: ich codzienne zmagania, aspiracje, nierówności społeczne oraz konflikty i wyzwania, z jakimi mierzyło się młode państwo.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Kamil Janicki to historyk, pisarz i publicysta, autor ponad dwudziestu książek (oraz współautor kilku kolejnych), które sprzedały się w łącznym nakładzie przekraczającym 500 tysięcy egzemplarzy. Jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w historii społecznej i dziejach życia codziennego, konsekwentnie pokazując przeszłość z perspektywy zwykłych ludzi, a nie wyłącznie elit i wielkiej polityki.

Jest autorem bestsellerowych publikacji: „Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa”, „Wawel. Biografia”, „Warcholstwo. Prawdziwa historia polskiej szlachty”, „Cywilizacja Słowian” oraz „Pierwsze damy II Rzeczpospolitej”. Jego najnowsza książka – „Dziesięcina. Prawdziwa historia kleru w dawnej Polsce” (2025) – podejmuje temat roli i pozycji duchowieństwa w dawnych wiekach. Janicki jest również autorem popularnej serii biografii wybitnych Polek i władczyń dawnej Rzeczpospolitej, w której przywraca należne miejsce kobietom w historii.

Przez wiele lat pracował w branży wydawniczej jako tłumacz, redaktor i kierownik redakcji w jednej z największych polskich oficyn. Od kilkunastu lat tworzy i prowadzi magazyny historyczne – obecnie jest redaktorem naczelnym portalu WielkaHISTORIA.pl, który funkcjonuje także jako popularny kanał na YouTube, popularyzujący wiedzę historyczną w nowoczesnej i przystępnej formie.

Podczas spotkania w Muzeum COP opowie o II Rzeczpospolitej z perspektywy historii społecznej, codzienności i osobistych doświadczeń ludzi epoki, pokazując Polskę międzywojenną w całej jej złożoności. Spotkanie odbędzie się w czwartek 5 marca o godz. 17.00. Wydarzenie będzie okazją do rozmowy z autorem, zadawania pytań oraz zdobycia autografu.

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/852738607804332

Dodatkowe informacje: Joanna Rybak, jrybak@muzeum.stalowawola.pl, tel. 15 823 50 37

Komentarze

Brak komentarzy

