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Stalowa Wola 27 lipca 2026

Historyczny sukces FightSports Stalowa Wola. Dziewięć medali mistrzostw świata

Pięć złotych, trzy srebrne i jeden brązowy medal wywalczyli zawodnicy FightSports Stalowa Wola podczas Mistrzostw Świata Aikido & Ju-Jitsu w Jarosławiu. Największy sukces odniosła Hanna Banach, która aż trzykrotnie stanęła na najwyższym stopniu podium.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Reprezentanci stalowowolskiego klubu wrócili z mistrzostw z imponującym dorobkiem dziewięciu medali. Znakomicie spisali się zarówno najmłodsi zawodnicy, jak i seniorzy.

Hanna Banach potrójną mistrzynią świata

Hanna Banach w kategorii U10 stoczyła sześć zwycięskich walk i zdobyła trzy złote medale: w formułach Gi do 36 kg, Gi do 40 kg oraz No-Gi do 40 kg.

Tytuł mistrza świata w kategorii seniorów 18+ do 67 kg w formule No-Gi wywalczył Damian Stadnik. Do swojego dorobku dołożył także brązowy medal w formule Gi w kategorii juniorów do 66 kg.

Kolejne medale dla Stalowej Woli

Bardzo dobry występ zanotował również Leon Kołodziej, który został mistrzem świata w formule No-Gi oraz wicemistrzem świata w formule Gi.

Na podium stanęło także rodzeństwo Mazurków. Emilia Mazurek zdobyła srebrny medal w Grapplingu No-Gi w kategorii dzieci w wieku 10–11 lat do 35 kg. Kuba Mazurek również sięgnął po tytuł wicemistrza świata w Grapplingu.

Łączny bilans FightSports Stalowa Wola to pięć złotych, trzy srebrne i jeden brązowy medal. Za przygotowanie zawodników odpowiadał główny trener Paweł „Boris” Kunysz wraz z całym sztabem szkoleniowym.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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