Historyczny pociąg wjedzie do Stalowej Woli

Dla mieszkańców Stalowej Woli i okolic przygotowano nie lada gratkę - możliwość zwiedzania legendarnej lokomotywy parowej Ty2-16 oraz Rozwadowskiej Makiety Kolejowej, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających.
Zwiedzanie z przewodnikiem odbędzie się w godzinach:
-
14:40 - 16:00, tuż po przyjeździe pociągu,
-
20:15 - 21:15, po jego powrocie z Zamościa.
Parowóz Ty2-16 można zobaczyć w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Stalowa Wola - Rozwadów, natomiast Rozwadowska Makieta Kolejowa znajduje się zaledwie 300 metrów dalej, przy ul. Targowej 12.
To doskonała okazja, by poczuć klimat dawnej kolei, zobaczyć z bliska zabytkowy parowóz i poznać historię rozwadowskiego węzła kolejowego - miejsca, które przez dekady stanowiło ważny punkt na mapie regionu.
Więcej informacji o przejeździe pociągu „ŻELAZNY” można znaleźć na stronie: 👉 turkol.pl
