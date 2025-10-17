Miesięcznik
Historyczny pociąg wjedzie do Stalowej Woli

W piątek, 17 października, na stację Stalowa Wola - Rozwadów zawita wyjątkowy gość. O godzinie 14:30 przyjedzie tu pociąg muzealny „ŻELAZNY”, organizowany przez Turystykę Kolejową TurKol.pl. Na jego pokładzie znajdą się miłośnicy kolei i podróży w stylu retro, którzy wyruszą w wyjątkową trasę z Krakowa przez południowo-wschodnią Polskę.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Dla mieszkańców Stalowej Woli i okolic przygotowano nie lada gratkę - możliwość zwiedzania legendarnej lokomotywy parowej Ty2-16 oraz Rozwadowskiej Makiety Kolejowej, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Zwiedzanie z przewodnikiem odbędzie się w godzinach:

  • 14:40 - 16:00, tuż po przyjeździe pociągu,

  • 20:15 - 21:15, po jego powrocie z Zamościa.

Parowóz Ty2-16 można zobaczyć w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Stalowa Wola - Rozwadów, natomiast Rozwadowska Makieta Kolejowa znajduje się zaledwie 300 metrów dalej, przy ul. Targowej 12.

To doskonała okazja, by poczuć klimat dawnej kolei, zobaczyć z bliska zabytkowy parowóz i poznać historię rozwadowskiego węzła kolejowego - miejsca, które przez dekady stanowiło ważny punkt na mapie regionu.

Więcej informacji o przejeździe pociągu „ŻELAZNY” można znaleźć na stronie: 👉 turkol.pl

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

