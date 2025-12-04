Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska

To wydarzenie jest efektem umowy podpisanej 27 marca 2025 roku w Warszawie. Wówczas zawarto pierwszą umowę wykonawczą dotyczącą dostaw nowoczesnych bojowych wozów piechoty Borsuk. Dokument został podpisany pomiędzy Agencją Uzbrojenia, reprezentującą Skarb Państwa, a konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i Huty Stalowa Wola S.A. Na mocy porozumienia Wojsko Polskie ma otrzymać 111 wozów Borsuk. Wartość kontraktu to około 6,57 mld zł brutto, a dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2025–2029.

Umowa przewiduje również kompleksowy pakiet szkoleniowy i logistyczny, a także przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie badań odbiorczych. W myśl tej umowy, pierwsze Borsuki trafiły już do Sił Zbrojnych RP. W Stalowej Woli podczas uroczystości obecny był między innymi wicepremier - minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„To nasze wspólne dziecko”. HSW podsumowuje 12 lat prac nad Borsukiem

Prezes Huty Stalowa Wola, Marek Karabuła, przypomniał podczas uroczystości wieloletnią drogę prowadzącą do obecnego etapu i podkreślił, że: - Dzisiaj po 8 miesiącach od podpisania umowy realizowana jest pierwsza dostawa seryjnie produkowanych 15 Borsuków. W seryjnym Borsuku zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych i systemów. Najbardziej istotnym jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony balistycznej i przeciwminowej przy zachowaniu wysokich parametrów trakcyjnych oraz zdolności pokonywania przeszkód wodnych pływaniem. Pojazd został wyposażony w nowoczesny system napędu i układ przeniesienia napędu, którego niezawodność potwierdziły badania trakcyjne na dystansie ponad 7 tys. kilometrów w różnych warunkach terenowych i środowiskowych. W pojeździe zastosowano po raz pierwszy w kraju gąsienice elastomerowe jako alternatywne rozwiązanie do gąsienic stalowych oraz nowoczesny hydropneumatyczny system zawieszenia.

Karabuła podkreślił również przyszłościowy charakter projektu. - HSW jest przekonana, że opracowana w projekcie NP? BWP podwozia oraz jego poszczególne systemy będą bazą do budowania pływających i niepływających platform gąsienicowych ze specjalistyczną zabudową odpowiednią do kolejnych zastosowań.

Zwrócił także uwagę na krajowy charakter konstrukcji. - Systemy zastosowanie w Borsuku są tworzone prze polskie podmioty i mogą być produkowane w Polsce.

Prezes dodał, że realizacja pierwszego etapu nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu instytucji i partnerów, dziękując wojsku, władzom lokalnym, instruktorom, pracownikom Huty, samorządowi, partnerom z PGZ oraz wielu innym osobom i podmiotom.

Na koniec zaznaczył: - Dokładnie teraz rozpoczęliśmy negocjacje kolejnej umowy wykonawczej na dostawy kolejnej partii Borsuków. Jestem dumny, że mogę zarządzać zespołem, który w roku 2025 wyprodukował i dostarczy rekordowe ilości sprzętu wojskowego, łącznie ponad 206 sztuk. Ale szczególnie dziękuję za to, że w ostatnich 95 dniach dostarczyliśmy 16 Krabów, 11 WDSZ i 15 Borsuków. Praca nad Borsukiem to praca zespołowa. To nasz wspólny wysiłek. To nasz wspólny sukces. Jak mówią pracownicy montażu „to nasze wspólne dziecko -mówił prezes Karabuła

Minister Kosiniak-Kamysz: „Borsuk jest gwarantem naszego bezpieczeństwa”

Wicepremier zwrócił się najpierw do pracowników HSW. - Jesteśmy świadkami ale też i współautorami tego wydarzenia. A wy jesteście takimi bezpośrednimi wykonawcami czegoś co było ambicją, przez 12 lat staraniem a jeszcze wcześniej marzeniem tych wszystkich, którzy chcą budować bezpieczną Polskę.

Zapowiedział również kolejne zamówienia.

- 111 Borsuków, to nie jest nasze ostatnie słowo… przygotowujemy się do kolejnego zamówienia na kolejną partię Borsuków dla wojska polskiego - zapowiedział wicepremier.

Minister podkreślił znaczenie polskiej myśli technicznej i rolę konstruktorów, w tym dr. inż. Janusza Czai, dziękując mu za wieloletnią pracę. Dodał także: - Borsuk robi wrażenie, Borsuk jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Nasze Borsuki nie zasypiają na zimę, jest gotowy do pracy cały rok.

Głos MON i Agencji Uzbrojenia

Minister Paweł Bejda ocenił: Naszą ambicją jest to, żeby przynajmniej 50 proc. wydatków za które kupujemy sprzęt do polskiej armii zostawało w polskich zakładach zbrojeniowych. I to jest ten etap.

Z kolei generał Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, mówił o testach Borsuka. - Mamy owoc ciężkiej pracy, z którego wszyscy możemy być dumni. (…) Mogę zdradzić jedną rzecz: 'Borsuczki kochane złamałyście serce żołnierzom z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej'. Powiem więcej, większość żołnierzy już czeka na ten sprzęt.

Nowy rozdział dla HSW i polskiej armii

Przekazanie pierwszych 15 seryjnych Borsuków otwiera nowy etap współpracy Huty Stalowa Wola z Siłami Zbrojnymi RP. To również jeden z najważniejszych momentów w najnowszej historii polskiej zbrojeniówki, szczególnie dla regionu, gdzie projekt ten powstawał przez ponad dekadę.

Bojowy, pływający wóz piechoty, kryptonim „Borsuk” to pojazd przeznaczony do transportu i ochrony załogi i żołnierzy piechoty przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych i IED.

Zdalnie Sterowany System Wieżowy przeznaczony jest do zwalczania, niszczenia lub obezwładniania w różnych warunkach klimatycznych, niezależnie od pory doby, celów lekko i silnie opancerzonych oraz innych obiektów przeciwnika, w tym jego infrastruktury oraz do wsparcia ogniowego pododdziałów w czasie prowadzenia działań bojowych.