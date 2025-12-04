Miesięcznik
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska

4 grudnia, w Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii, w Hucie Stalowa Wola odbyło się uroczyste przekazanie Siłom Zbrojnym RP pierwszych 15 seryjnych Bojowych Pływających Wozów Piechoty Borsuk. Sprzęt trafi do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

To wydarzenie jest efektem umowy podpisanej 27 marca 2025 roku w Warszawie. Wówczas zawarto pierwszą umowę wykonawczą dotyczącą dostaw nowoczesnych bojowych wozów piechoty Borsuk. Dokument został podpisany pomiędzy Agencją Uzbrojenia, reprezentującą Skarb Państwa, a konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i Huty Stalowa Wola S.A. Na mocy porozumienia Wojsko Polskie ma otrzymać 111 wozów Borsuk. Wartość kontraktu to około 6,57 mld zł brutto, a dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2025–2029.

Umowa przewiduje również kompleksowy pakiet szkoleniowy i logistyczny, a także przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie badań odbiorczych. W myśl tej umowy, pierwsze Borsuki trafiły już do Sił Zbrojnych RP. W Stalowej Woli podczas uroczystości obecny był między innymi wicepremier - minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„To nasze wspólne dziecko”. HSW podsumowuje 12 lat prac nad Borsukiem

Prezes Huty Stalowa Wola, Marek Karabuła, przypomniał podczas uroczystości wieloletnią drogę prowadzącą do obecnego etapu i podkreślił, że: - Dzisiaj po 8 miesiącach od podpisania umowy realizowana jest pierwsza dostawa seryjnie produkowanych 15 Borsuków. W seryjnym Borsuku zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych i systemów. Najbardziej istotnym jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony balistycznej i przeciwminowej przy zachowaniu wysokich parametrów trakcyjnych oraz zdolności pokonywania przeszkód wodnych pływaniem. Pojazd został wyposażony w nowoczesny system napędu i układ przeniesienia napędu, którego niezawodność potwierdziły badania trakcyjne na dystansie ponad 7 tys. kilometrów w różnych warunkach terenowych i środowiskowych. W pojeździe zastosowano po raz pierwszy w kraju gąsienice elastomerowe jako alternatywne rozwiązanie do gąsienic stalowych oraz nowoczesny hydropneumatyczny system zawieszenia.

Karabuła podkreślił również przyszłościowy charakter projektu. - HSW jest przekonana, że opracowana w projekcie NP? BWP podwozia oraz jego poszczególne systemy będą bazą do budowania pływających i niepływających platform gąsienicowych ze specjalistyczną zabudową odpowiednią do kolejnych zastosowań.

Zwrócił także uwagę na krajowy charakter konstrukcji. - Systemy zastosowanie w Borsuku są tworzone prze polskie podmioty i mogą być produkowane w Polsce.

Prezes dodał, że realizacja pierwszego etapu nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu instytucji i partnerów, dziękując wojsku, władzom lokalnym, instruktorom, pracownikom Huty, samorządowi, partnerom z PGZ oraz wielu innym osobom i podmiotom.

Na koniec zaznaczył: - Dokładnie teraz rozpoczęliśmy negocjacje kolejnej umowy wykonawczej na dostawy kolejnej partii Borsuków. Jestem dumny, że mogę zarządzać zespołem, który w roku 2025 wyprodukował i dostarczy rekordowe ilości sprzętu wojskowego, łącznie ponad 206 sztuk. Ale szczególnie dziękuję za to, że w ostatnich 95 dniach dostarczyliśmy 16 Krabów, 11 WDSZ i 15 Borsuków. Praca nad Borsukiem to praca zespołowa. To nasz wspólny wysiłek. To nasz wspólny sukces. Jak mówią pracownicy montażu „to nasze wspólne dziecko -mówił prezes Karabuła

Minister Kosiniak-Kamysz: „Borsuk jest gwarantem naszego bezpieczeństwa”

Wicepremier zwrócił się najpierw do pracowników HSW. - Jesteśmy świadkami ale też i współautorami tego wydarzenia. A wy jesteście takimi bezpośrednimi wykonawcami czegoś co było ambicją, przez 12 lat staraniem a jeszcze wcześniej marzeniem tych wszystkich, którzy chcą budować bezpieczną Polskę.

Zapowiedział również kolejne zamówienia.

- 111 Borsuków, to nie jest nasze ostatnie słowo… przygotowujemy się do kolejnego zamówienia na kolejną partię Borsuków dla wojska polskiego - zapowiedział wicepremier.

Minister podkreślił znaczenie polskiej myśli technicznej i rolę konstruktorów, w tym dr. inż. Janusza Czai, dziękując mu za wieloletnią pracę. Dodał także: - Borsuk robi wrażenie, Borsuk jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Nasze Borsuki nie zasypiają na zimę, jest gotowy do pracy cały rok.

Głos MON i Agencji Uzbrojenia

Minister Paweł Bejda ocenił: Naszą ambicją jest to, żeby przynajmniej 50 proc. wydatków za które kupujemy sprzęt do polskiej armii zostawało w polskich zakładach zbrojeniowych. I to jest ten etap.

Z kolei generał Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, mówił o testach Borsuka. - Mamy owoc ciężkiej pracy, z którego wszyscy możemy być dumni. (…) Mogę zdradzić jedną rzecz: 'Borsuczki kochane złamałyście serce żołnierzom z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej'. Powiem więcej, większość żołnierzy już czeka na ten sprzęt.

Nowy rozdział dla HSW i polskiej armii

Przekazanie pierwszych 15 seryjnych Borsuków otwiera nowy etap współpracy Huty Stalowa Wola z Siłami Zbrojnymi RP. To również jeden z najważniejszych momentów w najnowszej historii polskiej zbrojeniówki, szczególnie dla regionu, gdzie projekt ten powstawał przez ponad dekadę.

***

Bojowy, pływający wóz piechoty, kryptonim „Borsuk” to pojazd przeznaczony do transportu i ochrony załogi i żołnierzy piechoty przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych i IED.

Zdalnie Sterowany System Wieżowy przeznaczony jest do zwalczania, niszczenia lub obezwładniania w różnych warunkach klimatycznych, niezależnie od pory doby, celów lekko i silnie opancerzonych oraz innych obiektów przeciwnika, w tym jego infrastruktury oraz do wsparcia ogniowego pododdziałów w czasie prowadzenia działań bojowych.

