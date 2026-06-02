Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
zdj. własność KKL Stal Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Pysznica Zaleszany Harasiuki 2 czerwca 2026

Historyczne złoto Stali Stalowa Wola. Sztafeta 4x100 m MIX U18 mistrzem Polski!

Piaseczno stało się miejscem historycznego sukcesu młodych lekkoatletów Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola. Podczas PZLA Mistrzostw Polski Sztafet Mieszanych drużyna w kategorii U18 wywalczyła złoty medal i tytuł mistrza Polski w nowej konkurencji 4x100 metrów MIX. Złotą sztafetę tworzyli: Maciej Sudoł, Nikola Janiec, Olaf Szumełda oraz Milena Basińska.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Tegoroczne mistrzostwa Polski sztafet mieszanych zgromadziły w Piasecznie ponad 500 zawodników z całego kraju. W programie zawodów, obok rozgrywanych od kilku sezonów sztafet 4x400 m MIX, po raz pierwszy znalazła się konkurencja 4x100 m MIX. To efekt działań World Athletics i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, które stawiają na rozwój tej widowiskowej formy rywalizacji.

Pierwszymi w historii mistrzami Polski w kategorii U18 zostali reprezentanci Stali Stalowa Wola. Sztafeta w składzie: Maciej Sudoł, Nikola Janiec, Olaf Szumełda, Milena Basińska. sięgnęła po tytuł z bardzo dobrym wynikiem 44,63. Srebrne medale wywalczyła sztafeta Zawiszy Bydgoszcz (45,26), a brązowe WLKS Wrocław (45,32).

Bardzo dobrze zaprezentowały się także pozostałe sztafety Stali Stalowa Wola. Druga sztafeta U18 w składzie: Oskar Szumełda, Daria Stec, Mikołaj Kozłowski i Hanna Skrok zajęła 9. miejsce z wynikiem 47,31 s. W kategorii U20 na starcie stanęły dwie nasze sztafety. Zespół 4x100 m MIX w składzie: Norbert Nowak, Julia Czarny, Wiktor Bolka i Paulina Zawół uplasował się na 9. pozycji, uzyskując rezultat 47,68 s. Z kolei sztafeta 4x400 m MIX w składzie: Bartłomiej Ziarno, Monika Zaręba, Norbert Nowak i Julia Czarny wywalczyła 8. miejsce z czasem 3:55,89.

Reprezentacja KKL Stal Stalowa Wola na mistrzostwach Polski sztafet mieszanych Piaseczno 2026
Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Wygrał, ale pozostali biegali… szybciej
Stalowa Wola
Wygrał, ale pozostali biegali… szybciej
Stal na sprzedaż. Radni otworzyli drogę do prywatyzacji klubu, ale inwestora wciąż nie widać
Stalowa Wola
Stal na sprzedaż. Radni otworzyli drogę do prywatyzacji klubu, ale inwestora wciąż nie widać
Zwycięstwa juniorskich drużyn Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Zwycięstwa juniorskich drużyn Stali Stalowa Wola
Mechatronik z RCEZ w Nisku laureatem konkursu „Super Technik Regionu”
Nisko
Mechatronik z RCEZ w Nisku laureatem konkursu „Super Technik Regionu”
Vincent Thoni wśród najlepszych zawodników 8. edycji Siro Kids Cup 2026
Stalowa Wola
Vincent Thoni wśród najlepszych zawodników 8. edycji Siro Kids Cup 2026
20 medali lekkoatletów Stali na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego U18
Stalowa Wola
20 medali lekkoatletów Stali na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego U18
Wielki piknik „Siódemki”
Stalowa Wola
Wielki piknik „Siódemki”
Rezerwa „Stalówki” zdobyła twierdzę Leżajsk!
Stalowa Wola
Rezerwa „Stalówki” zdobyła twierdzę Leżajsk!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu