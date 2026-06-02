Historyczne złoto Stali Stalowa Wola. Sztafeta 4x100 m MIX U18 mistrzem Polski!

Tegoroczne mistrzostwa Polski sztafet mieszanych zgromadziły w Piasecznie ponad 500 zawodników z całego kraju. W programie zawodów, obok rozgrywanych od kilku sezonów sztafet 4x400 m MIX, po raz pierwszy znalazła się konkurencja 4x100 m MIX. To efekt działań World Athletics i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, które stawiają na rozwój tej widowiskowej formy rywalizacji.

Pierwszymi w historii mistrzami Polski w kategorii U18 zostali reprezentanci Stali Stalowa Wola. Sztafeta w składzie: Maciej Sudoł, Nikola Janiec, Olaf Szumełda, Milena Basińska. sięgnęła po tytuł z bardzo dobrym wynikiem 44,63. Srebrne medale wywalczyła sztafeta Zawiszy Bydgoszcz (45,26), a brązowe WLKS Wrocław (45,32).

Bardzo dobrze zaprezentowały się także pozostałe sztafety Stali Stalowa Wola. Druga sztafeta U18 w składzie: Oskar Szumełda, Daria Stec, Mikołaj Kozłowski i Hanna Skrok zajęła 9. miejsce z wynikiem 47,31 s. W kategorii U20 na starcie stanęły dwie nasze sztafety. Zespół 4x100 m MIX w składzie: Norbert Nowak, Julia Czarny, Wiktor Bolka i Paulina Zawół uplasował się na 9. pozycji, uzyskując rezultat 47,68 s. Z kolei sztafeta 4x400 m MIX w składzie: Bartłomiej Ziarno, Monika Zaręba, Norbert Nowak i Julia Czarny wywalczyła 8. miejsce z czasem 3:55,89.