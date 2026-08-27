Historie zbydniowskiego dworu trafią na ekran. Mieszkańcy mogą współtworzyć film

„Światło, kamera, akcja!” w zbydniowskim dworze

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11 w Dworze Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie. Będzie to kolejny etap projektu „Światło, kamera, akcja! – czyli stare kino w starym dworze”. Tym razem uczestnicy staną po drugiej stronie kamery i pomogą stworzyć film o historii obiektu – od zakończenia II wojny światowej aż po czasy współczesne.

Organizatorzy poszukują osób, które pamiętają dawny dwór i otaczający go park lub znają związane z nimi historie z opowieści rodziców, dziadków, krewnych czy sąsiadów.

Poczta, ośrodek zdrowia, biblioteka i kaplica

W powojennych latach w murach dworu funkcjonowały m.in. poczta, ośrodek zdrowia, biblioteka oraz kaplica. Organizatorzy chcą utrwalić wspomnienia osób, które tutaj pracowały, przychodziły na różne wydarzenia lub spędzały czas w dworze i parku.

Cenne będą nie tylko relacje bezpośrednich świadków, ale również rodzinne przekazy, anegdoty i pozornie drobne historie. Każde wspomnienie może stać się ważnym elementem opowieści o Zbydniowie i jego mieszkańcach.

Stare zdjęcia i pamiątki mile widziane

Osoby posiadające fotografie, filmy, dokumenty lub inne pamiątki związane z dworem i parkiem proszone są o przyniesienie ich na spotkanie.

Nie trzeba przygotowywać przemówienia ani od razu występować przed kamerą. Spotkanie rozpocznie się od prezentacji krótkiego materiału filmowego, który ma pomóc odświeżyć wspomnienia. Następnie uczestnicy usiądą przy wspólnym stole i przy kawie, herbacie oraz słodkim poczęstunku będą mogli swobodnie porozmawiać.

Najciekawsze historie zostaną później zarejestrowane podczas indywidualnych nagrań z ekipą filmową. Jeżeli opowieści będzie więcej, planowane są kolejne dni zdjęciowe.

– Chcemy, żeby ten film nie był tylko zbiorem dat i faktów. Chcemy, żeby dwór ożył w nim wspomnieniami, głosami i historiami mieszkańców – podkreślają organizatorzy.

Warto zapytać rodziców i dziadków

Organizatorzy zachęcają również do przekazywania informacji o spotkaniu osobom starszym. Warto zapytać rodziców, dziadków, sąsiadów i znajomych o ludzi pracujących niegdyś w dworze, wydarzenia odbywające się w parku oraz historie przekazywane w rodzinach.

Czasem jedna fotografia lub krótka anegdota może uruchomić kolejne wspomnienia i pomóc zachować bezcenny fragment lokalnej historii.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia, o godz. 11 w Dworze Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie.

Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” – edycja 2026, dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.