Historia zatoczyła koło. Bartosz Zych idzie śladami ojca i trafia do ZAKSY

Na zdjęciu Bartek Zych z mamą Agatą i siostrą Olą

Choć o transferze Bartka Zycha do ZAKSY mówiło się od kilku miesięcy, dopiero teraz klub z Kędzierzyna-Koźla ogłosił pozyskanie młodzieżowego reprezentanta Polski. Tym samym wychowanek Resovii i syn siatkarskiej pary, oficjalnie dołączył do jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w kraju. 19-latek ostatni sezon spędził w Asseco Resovii Rzeszów, gdzie zadebiutował w PlusLidze i w europejskich rozgrywkach Pucharu CEV.

Trafił pod skrzydła giganta

Nie bez znaczenia przy wyborze nowego klubu była postać szkoleniowca. ZAKSĘ prowadzi Andrea Giani, siatkarska legenda, jedna z największych postaci w historii tej dyscypliny. Włoch jako zawodnik trzykrotnie zdobywał mistrzostwo świata i trzykrotnie mistrzostwo Europy i aż siedem razy triumfował w Lidze Światowej. W reprezentacji Włoch wystąpił w 474 meczach, w latach 1988–2005, co jest rekordem we włoskiej siatkówce mężczyzn.

Równie imponująco wygląda jego trenerski dorobek. Z reprezentacją Niemiec dwukrotnie sięgał po srebro mistrzostw Europy, a z kadrą Francji dwukrotnie wygrywał Ligę Narodów i poprowadził ją do złota na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

– Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do ZAKSY. To dla mnie ogromna szansa na rozwój. Możliwość trenowania pod okiem jednego z najlepszych trenerów na świecie, jakim jest trener Andrea Giani, była dla mnie jednym z istotnych czynników przy wyborze klubu - powiedział dla klubowych mediów Bartosz Zych po podpisaniu umowy z ZAKSĄ.

Bartek nie miał wyjścia. Musiał zostać siatkarzem

Siatkówka jest w DNA Bartka i to dosłownie. Jego mama Agata sama była siatkarką. Karierę zaczynała w Mielcu, potem przez lata występowała w klubach z Rzeszowa i Tarnobrzega. Zdobywała medale na akademickich mistrzostwach Polski, a siatkarską pasję po dziś dzień dzieli z drużyna Orkana Niska, którego jest trenerem, i jest też nauczycielką wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Ojciec Bartka – Jarosław Zych – również nie jest postacią anonimową w siatkarskim środowisku. To właśnie w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, której barwy od kilku dni przywdziewa jego syn, zaczynał swoją zawodową przygodę z siatkówką. W 1995 roku świętował z tym klubem - wtedy jeszcze nosił nazwę Mostostal - awans do Ekstraklasy w roku 1995. Później grał w Resovii, a karierę kończył w Orkanie Nisko. Aktualnie Jarosław Zych jest zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu, a wcześniej, przez cztery lata, był zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Nisku.

Pierwszy rozdział pisał ojciec, drugi napisze syn

I coś w tym jest. Syn siatkarza wrócił do miejsca, w którym zaczynał jego tata. Historia zatoczyła koło. Teraz czas, by Bartosz Zych napisał jej kolejny rozdział już w barwach klubu z Kędzierzyna-Koźla, w którym doszło tego lata do prawdziwego kadrowego trzęsienia ziemi. Z klubem pożegnali się m.in. Marcin Janusz, Mateusz Poręba i Eric Shoji, którzy przenieśli się do Asseco Resovii. Bartosz Kurek wrócił do ligi japońskiej, a do Ślepska Suwałki trafił doświadczony David Smith.

To ogromne przemeblowanie może jednak otworzyć nowe możliwości, zwłaszcza dla młodych zawodników, a więc także dla Bartka Zycha, by nie tylko trenować u Gianniego na najwyższym poziomie, ale i realnie powalczyć o swoje minuty na parkiecie.

Nowy sezon PlusLigi rusza 21 października.