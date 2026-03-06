Miesięcznik
Stalowa Wola 6 marca 2026

Historia Turbi na kartach książek

W czwartek, 5 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie autorskie z Anną Szczęsną, autorką publikacji poświęconych historii Turbi. Pisarka zaprezentowała dwie swoje książki: „Turbia: okruchy historii” oraz „Turbia: ludzie i ich losy”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas wydarzenia autorka opowiadała o swojej pasji do historii lokalnej oraz o pracy nad książkami, które powstały z potrzeby ocalenia od zapomnienia dziejów rodzinnej miejscowości. Anna Szczęsna urodziła się w Turbi, wsi położonej w sercu Puszczy Sandomierskiej, gdzie spędziła pierwsze lata życia.

Poszukując informacji o przeszłości swojej rodziny, dotarła do licznych dokumentów archiwalnych związanych z historią Turbi, Obojnej i Wólki Turebskiej. Materiały te pozwoliły odtworzyć dzieje tych miejscowości - od czasów prehistorycznej osady, przez okres funkcjonowania tzw. prebendy turebskiej, aż po wydarzenia z XVII i XVIII wieku oraz dramatyczne lata I i II wojny światowej. Wśród ciekawostek historycznych znalazła się również informacja o wizycie króla Władysława Jagiełły w Turbi.

Autorka w swoich publikacjach przywołuje także sylwetki osób, które miały znaczący wpływ na rozwój wsi. Wśród nich są m.in. duchowni związani z parafią - ks. Leonard Zgórski, ks. Jan Marek czy ks. Albin Blajer. Jak podkreślała podczas spotkania, to właśnie oni w trudnych czasach wspierali mieszkańców, pomagali organizować życie społeczne, zakładać szkoły, kółka rolnicze czy budować kościoły i dom dla ubogich.

Na kartach książek znalazły się także historie mieszkańców walczących o wolność Polski – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Wśród nich są m.in. powstańcy styczniowi, lotnik Edward Paterek czy starszy sierżant Piotr Latawiec.

Podczas spotkania Anna Szczęsna zwracała uwagę na znaczenie literatury regionalnej i rolę mieszkańców w pielęgnowaniu pamięci o lokalnej historii. Jak napisała w jednej ze swoich książek: „Nikt za nas nie opowie naszych historii. Zachowajmy to dziedzictwo, zostawmy po sobie coś więcej niż tylko ulotne SMS-y”.

Po części oficjalnej uczestnicy mieli okazję porozmawiać z autorką, a także kupić książki z jej autografem.

Anna Szczęsna jest absolwentką chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz anglistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracowała m.in. w Polskiej Akademii Nauk oraz jako nauczycielka języka angielskiego. Od lat zajmuje się badaniem historii lokalnej. Jak zapowiedziała podczas spotkania, pracuje już nad kolejną publikacją poświęconą swojej „Małej Ojczyźnie”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

