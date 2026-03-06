Historia Turbi na kartach książek

Podczas wydarzenia autorka opowiadała o swojej pasji do historii lokalnej oraz o pracy nad książkami, które powstały z potrzeby ocalenia od zapomnienia dziejów rodzinnej miejscowości. Anna Szczęsna urodziła się w Turbi, wsi położonej w sercu Puszczy Sandomierskiej, gdzie spędziła pierwsze lata życia.

Poszukując informacji o przeszłości swojej rodziny, dotarła do licznych dokumentów archiwalnych związanych z historią Turbi, Obojnej i Wólki Turebskiej. Materiały te pozwoliły odtworzyć dzieje tych miejscowości - od czasów prehistorycznej osady, przez okres funkcjonowania tzw. prebendy turebskiej, aż po wydarzenia z XVII i XVIII wieku oraz dramatyczne lata I i II wojny światowej. Wśród ciekawostek historycznych znalazła się również informacja o wizycie króla Władysława Jagiełły w Turbi.

Autorka w swoich publikacjach przywołuje także sylwetki osób, które miały znaczący wpływ na rozwój wsi. Wśród nich są m.in. duchowni związani z parafią - ks. Leonard Zgórski, ks. Jan Marek czy ks. Albin Blajer. Jak podkreślała podczas spotkania, to właśnie oni w trudnych czasach wspierali mieszkańców, pomagali organizować życie społeczne, zakładać szkoły, kółka rolnicze czy budować kościoły i dom dla ubogich.

Na kartach książek znalazły się także historie mieszkańców walczących o wolność Polski – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Wśród nich są m.in. powstańcy styczniowi, lotnik Edward Paterek czy starszy sierżant Piotr Latawiec.

Podczas spotkania Anna Szczęsna zwracała uwagę na znaczenie literatury regionalnej i rolę mieszkańców w pielęgnowaniu pamięci o lokalnej historii. Jak napisała w jednej ze swoich książek: „Nikt za nas nie opowie naszych historii. Zachowajmy to dziedzictwo, zostawmy po sobie coś więcej niż tylko ulotne SMS-y”.

Po części oficjalnej uczestnicy mieli okazję porozmawiać z autorką, a także kupić książki z jej autografem.

Anna Szczęsna jest absolwentką chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz anglistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracowała m.in. w Polskiej Akademii Nauk oraz jako nauczycielka języka angielskiego. Od lat zajmuje się badaniem historii lokalnej. Jak zapowiedziała podczas spotkania, pracuje już nad kolejną publikacją poświęconą swojej „Małej Ojczyźnie”.