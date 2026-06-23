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Stalowa Wola 23 czerwca 2026

Heko pokonane, „Stalówka” w 2 lidze! 20 lat od barażu, który dał awans

Dwadzieścia lat temu Stalowa Wola oszalała ze szczęścia. W czerwcu 2006 roku „Stalówka” wywalczyła powrót na zaplecze Ekstraklasy, pisząc jeden z najpiękniejszych rozdziałów w swojej historii. Zielono-czarni po trzech sezonach spędzonych w trzeciej lidze ponownie zameldowali się na drugim szczeblu rozgrywkowym w Polsce, a droga do sukcesu prowadziła przez pełne emocji baraże z Heko Czermno.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Architektem tego sukcesu był trener Sławomir Adamus, który stworzył drużynę opartą nie tylko na ambicji i waleczności, ale także na lokalnej tożsamości. W obydwu barażowych spotkaniach aż dziewięciu wychowanków Stali znalazło się w składzie, a sześciu innych zasiadło na ławce rezerwowych. To był zespół zbudowany na chłopakach, którzy od najmłodszych lat marzyli o grze z herbem Stali na piersi.

Pierwszy mecz odbył się w Stalowej Woli. Zielono-czarni od początku przeważali stwarzali sytuacje strzeleckie, ale na gola widownia musiał czekać do 28. minuty. Kapitalnym strzałem z okolic narożnika pola karnego popisał się Janusz Iwanicki - piłka wylądowała w górnym rogu bramki. W końcówce spotkania Stal mogła podwyższyć wynik, jednak dobrych sytuacji do zdobycia bramki nie wykorzystali: Krzysztof Jabłoński i Lee Quaye

Rewanżowy mecz zaczął się dla Stali fatalnie. Już w 2. min Marcin Folc trafił do naszej bramki, ale zrobił to z pozycji spalonej. Chwilę potem napastnik Heko raz jeszcze pokonał Wietechę i uczynił to w sposób prawidłowy. Krystian Kanarski „zakręcił” po prawej stronie pola karnego pod linią końcową i dośrodkował wprost na głowę Folca, i zrobiło się 1:0.
Po zdobyciu bramki miejscowi zaczęli kontrolować grę. A było im o tyle łatwiej, że „baczenie” na sytuację boiskową mieli również arbitrzy. Nawet dwumetrowych spalonych gospodarzy nie widzieli, nie mówiąc już o ilości odgwizdanych fauli na rzecz drużyny Józefa Antoniaka... Do końca pierwszej połowy Stal była w opałach, ale na szczęście miejscowi nie mieli pomysłu na zdobycie drugiej bramki.

Prawdziwe emocje zaczęły się tuż po zmianie stron. W 53. minucie po indywidualnej akcji Mieczysława Ożóg, celnie z 5 metrów „główkował” Tadeusz Krawiec. W tym momencie Heko, żeby awansować musiało strzelić dwie bramki. W 66. minucie sędzia dopatrzył się faulu Tomasza Wietechy na Krzysztofie Treli i podyktował rzut karny. Piłkę ustawił poszkodowany i strzelił w swoim zwyczaju bardzo mocno, ale za słabo, żeby pokonać „Balona”! Po dobitce Chedy piłka poleciała nad bramką. Przestrzelony karny nie zniechęcił miejscowych do atakowania. Wręcz przeciwnie. Napór Heko wzmógł się i w 78. minucie objęli prowadzenie. Kanarski znalazł szczelinę w gąszczu nóg obrońców Stali i płaskim uderzeniem zdobył drugą bramkę dla swojej drużyny. Piłkarze z Czermna przypuścili prawdziwy szturm, kotłowało się kilka razy w polu karnym Stali i trzecia bramka wisiała na przysłowiowym włosku. W doliczonym czasie gry dwie stuprocentowe okazje zmarnował Zawistowski. Nie trafił z jednego metra, a potem z dwóch!

Wreszcie sędzia Lyczmański zakończył mecz i nasza drużyna, i nasi kibice, mogli rozpocząć na płycie boiska świętowanie awansu do II ligi.

Stalowa Wola
STAL - HEKO 1:0 (1:0)
1-0 Iwanicki (28)
STAL: Wietecha - Kasiak, Wieprzęć, Drabik, Maciorowski - Iwanicki (76 Sierżęga), Kusiak, Ożóg, Krawiec - Stręciwilk (68 Jabłoński), Gęśla (73 Quaye).
HEKO: Mariak - Solarz, Bronowicki, Walęciak - Cheda, Drozd, Zawistowski (68 Sobczyński), Trela, Pałkus - Kanarski, Folc (58 Socha).
Sędziował M.Mikołajewski (Warszawa). Żółte kartki: Drabik - Pałkus, Socha. Widzów ok. 3000

Czermno
HEKO – STAL 2:1 (1:0)
1-0 Folc (7), 1-1 Krawiec (53), 2-1 Kanarski (78)
HEKO: Mańka – Walęciak, Solarz, Matuszczyk – Cheda (76 Pluta), Sobczyński, Kościukiewicz (63 Drozd), Zawistowski, Trela – Folc Kanarski.
STAL: Wietecha – Kasiak, Wieprzęć, Drabik, Maciorowski – Iwanicki, Kusiak, Ożóg, Krawiec (73 Jabłoński) – Gęśla, Stręciwilk (66 Sierżęga).
Sędziował: A.Lyczmański (Bydgoszcz). Żółte kartki: Solarz, Kościukiewicz, Kanarski – Kusiak, Drabik, Gęśla, Kasiak, Jabłoński. Widzów 500.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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