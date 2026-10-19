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5.0 / 5
Stalowa Wola 17 października 2026

Hebel wyrównał, Radecki dopełnił dzieła

„Stalówka” odniosła drugie wyjazdowe zwycięstwo. Na inaugurację pokonała rezerwy warszawskiej Legii, a 17 października zainkasowała komplet punktów w Łęcznej, choć do przerwy przegrywała 0:1. Kilka minut po wznowieniu gry stan meczu wyrównał Maksymilian Hebel, a w końcówce spotkania bramkarza Górnika pokonał głową Mateusz Radecki.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Początek spotkania był wyrównany. Już pierwsza praktycznie ofensywna akcji Stali mogła zakończyć się powodzeniem. Po zagraniu piłki od Maksymiliana Hebela nieznacznie pomylił się Jakub Jeleń. Z czasem inicjatywę przejął Górnik. W 21. minucie Mikołaj Smyłek obronił strzał Bartłomieja Korbeckiego, a 37. minucie po strzale tego piłkarza, poprzeczka uratowała Stal przed utrata bramki. Dwie minuty później gospodarze objęli prowadzenie. Po dwójkowej akcji Jakuba Myszora z Fryderykiem Janaszkiem, piłka trafiła do Michała Walskiego, a były pomocnik Stali popisał się celnym uderzeniem z 17 metrów. W 41. minucie boisko opuścił kontuzjowany Jakub Jeleń, a jego miejsce zajął Dawid Wolny.

Kilka minut po przerwie Stal doprowadziła do remisu. Czerwik powalczył o piłke na 25 metrze. Futbolówka trafiła pod nogo Hebla, odbiła sie od murawy i ten z 25 metrów huknął z podbicia. Piłka skozłowała przed interweniujacym na linii bramkowej Matyskiem i wpadła do siatki tuż przy słupku. Cztery minuty później świetną sytuację strzelecką zmarnowali gospodarze. Po akcji gospodarze Samuela Quainoo w sytuacji „sam na sam” ze Smykiem znalazł się Myszor. Były piłkarz m.in. Cracovii, Rakowa, Ruchu i albańskiej Teuta Durres oddał strzał, ale z linii bramkowej wybił piłkę Piotr Żemło.

Gdy spotkanie zbliżało się do końca, decydujący cios zadała Stal. W 88. minucie Patryk Zaucha dośrodkował z rzutu rożnego, a Mateusz Radecki strzałem głową pokonał Adama Matyska, zapewniając Stali końcowy sukces.

Górnik Łęczna - Stal Stalowa Wola 1:2 (1:0)
1-0 Walski (39) , 1-1 Hebel (52), 1-2 Radecki (88)
Górnik: Matysek - Quainoo, Kobryń, Kruk, Rogala, Myszor - Ahmedov (66 Niewiarowski), Deja, Walski (86 Tkacz), Korbecki - Janaszek (86 Novotný).
Stal: Smyłek - Zaucha, Furtak, Żemło, Chrzanowski, Grabowski (62 Kamiński) - Śliwa (76 Radecki), Nawrocki (76 Kwapisz), Hebel, Rogalski (46 Czerwik) - Jeleń (42 Wolny).
Sędziował Łukasz Szczech (Warszawa).
Żółte kartki: Walski, Quainoo - Chrzanowski, Wolny, Kwapisz.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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