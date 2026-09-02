Hazard – kiedy jest legalny?

Warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie określa ustawa o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r. Grami hazardowymi są: gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty i gry na automatach. Istotne jest, że do przeprowadzania wskazanych wyżej gier i zakładów uprawnione są jedynie podmioty, które posiadają właściwą koncesję, zezwolenie lub działają na podstawie dokonanego zgłoszenia – jest to podstawowy warunek legalnego przeprowadzania gier hazardowych. Kiedy mówimy o nielegalnym hazardzie to zwykle pierwsze skojarzenie dotyczy nielegalnie działającego kasyna lub nielegalnego salonu gier na automatach. Nie zawsze mamy świadomość, że z pozoru niewinna działalność, a nawet zabawa może zostać zakwalifikowana jako nielegalny hazard. Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia organizując loterię promocyjną lub w przypadku gier karcianych, gdy odbywają się o pieniądze – nawet jeśli organizowane są na zamkniętej imprezie. Odpowiedzialność za tego typu działalność może być bardzo dotkliwa, gdyż w stosunku do osoby, która organizuje takie gry może zostać orzeczona wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie. Na odpowiedzialność karną może narazić się też osoba, która reklamuje, promuje lub zachęca do udziału w nielegalnych grach hazardowych. Odpowiedzialności podlega również osoba, która w takiej grze uczestniczy – w takim przypadku naraża się ona na karę grzywny. Dlatego warto upewnić się, że gra hazardowa, w której uczestniczymy jest przeprowadzona legalnie, czyli że podmiot, który ją organizuje posiada odpowiednią koncesję, zezwolenie lub działa na podstawie zgłoszenia.

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy konkretne kasyno działa legalnie możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, gdyż na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajdziemy wykaz obowiązujących koncesji dla kasyn.

W przypadku gier hazardowych organizowanych w internecie, w celu sprawdzenia legalności ich funkcjonowania możemy skorzystać z Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, który zawiera wykaz nazw domen internetowych, które wykorzystywane są do urządzania nielegalnych gier hazardowych.

W kontekście gier hazardowych należy pamiętać, że jest to forma rozrywki przeznaczona jedynie dla osób pełnoletnich. Umożliwiając udział w grze hazardowej innej niż loteria promocyjna lub fantowa osobie, która nie ukończyła osiemnastu lat narażamy się na odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe. Niezależnie od kary grzywny, w takim przypadku odpowiednie środki zastosować może również sąd rodzinny.

Na zakończenie warto dodać, że w celu ochrony uczestników gier przed negatywnymi skutkami hazardu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry. Obejmuje on w szczególności regulamin gry, informację o zakazie gry osobom poniżej osiemnastego roku życia, informację o ryzyku związanym z hazardem oraz nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi.