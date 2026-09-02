Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SanBank - rekrutacja
0.0 / 5
2 września 2026

Hazard – kiedy jest legalny?

O grze hazardowej mówimy wtedy, gdy o wyniku gry decyduje element losowości, a uczestnik, aby wygrać musi zaryzykować kwotę pieniędzy lub inne wartościowe przedmioty. W Polsce gry hazardowe objęte są monopolem państwa i mogą je prowadzić jedynie określone podmioty.

REKLAMA
avatar
Anna Cudna

Adwokat

Warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie określa ustawa o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r. Grami hazardowymi są: gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty i gry na automatach. Istotne jest, że do przeprowadzania wskazanych wyżej gier i zakładów uprawnione są jedynie podmioty, które posiadają właściwą koncesję, zezwolenie lub działają na podstawie dokonanego zgłoszenia – jest to podstawowy warunek legalnego przeprowadzania gier hazardowych. Kiedy mówimy o nielegalnym hazardzie to zwykle pierwsze skojarzenie dotyczy nielegalnie działającego kasyna lub nielegalnego salonu gier na automatach. Nie zawsze mamy świadomość, że z pozoru niewinna działalność, a nawet zabawa może zostać zakwalifikowana jako nielegalny hazard. Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia organizując loterię promocyjną lub w przypadku gier karcianych, gdy odbywają się o pieniądze – nawet jeśli organizowane są na zamkniętej imprezie. Odpowiedzialność za tego typu działalność może być bardzo dotkliwa, gdyż w stosunku do osoby, która organizuje takie gry może zostać orzeczona wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie. Na odpowiedzialność karną może narazić się też osoba, która reklamuje, promuje lub zachęca do udziału w nielegalnych grach hazardowych. Odpowiedzialności podlega również osoba, która w takiej grze uczestniczy – w takim przypadku naraża się ona na karę grzywny. Dlatego warto upewnić się, że gra hazardowa, w której uczestniczymy jest przeprowadzona legalnie, czyli że podmiot, który ją organizuje posiada odpowiednią koncesję, zezwolenie lub działa na podstawie zgłoszenia.

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy konkretne kasyno działa legalnie możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, gdyż na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajdziemy wykaz obowiązujących koncesji dla kasyn.

W przypadku gier hazardowych organizowanych w internecie, w celu sprawdzenia legalności ich funkcjonowania możemy skorzystać z Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, który zawiera wykaz nazw domen internetowych, które wykorzystywane są do urządzania nielegalnych gier hazardowych.

W kontekście gier hazardowych należy pamiętać, że jest to forma rozrywki przeznaczona jedynie dla osób pełnoletnich. Umożliwiając udział w grze hazardowej innej niż loteria promocyjna lub fantowa osobie, która nie ukończyła osiemnastu lat narażamy się na odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe. Niezależnie od kary grzywny, w takim przypadku odpowiednie środki zastosować może również sąd rodzinny.

Na zakończenie warto dodać, że w celu ochrony uczestników gier przed negatywnymi skutkami hazardu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry. Obejmuje on w szczególności regulamin gry, informację o zakazie gry osobom poniżej osiemnastego roku życia, informację o ryzyku związanym z hazardem oraz nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Anna Cudna

Adwokat

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
XXIV memoriał Bogdana Gajewskiego - Stalowa Wola 2026
Stalowa Wola
XXIV memoriał Bogdana Gajewskiego - Stalowa Wola 2026
Narodowe Czytanie „Dziadów” w Stalowej Woli. Na scenie dwa amatorskie teatry
Stalowa Wola
Narodowe Czytanie „Dziadów” w Stalowej Woli. Na scenie dwa amatorskie teatry
Medale i rekordy życiowe. Lekkoatleci Stali świetnie rozpoczęli sezon po wakacjach
Stalowa Wola
Medale i rekordy życiowe. Lekkoatleci Stali świetnie rozpoczęli sezon po wakacjach
Nie zmarnujmy tego!
Stalowa Wola
Nie zmarnujmy tego!
Tłumy, fajerwerki i dwanaście walk. Stalowa Wola oddała hołd Lucjanowi Treli
Stalowa Wola
Tłumy, fajerwerki i dwanaście walk. Stalowa Wola oddała hołd Lucjanowi Treli
Futsal na Podkarpaciu nabiera rozpędu
Stalowa Wola
Futsal na Podkarpaciu nabiera rozpędu
5-latek na podium! Franciszek Drzymała zachwycił na zawodach modelarskich w Turbi
Stalowa Wola
5-latek na podium! Franciszek Drzymała zachwycił na zawodach modelarskich w Turbi
Pierwszy dzwonek w Stalowej Woli. Ponad 9 tysięcy uczniów rozpoczyna nowy rok
Stalowa Wola
Pierwszy dzwonek w Stalowej Woli. Ponad 9 tysięcy uczniów rozpoczyna nowy rok
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu