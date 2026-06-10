Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 czerwca 2026

Hat-trick „Trójki”. Trzecie złoto dla PSP 3 Stalowa Wola

Po sukcesach dziewcząt przyszła kolej na chłopców. Reprezentacja PSP nr 3 w Stalowej Woli zdobyła mistrzostwo województwa podkarpackiego w koszykówce 3x3 podczas finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Jedliczu. Stalowowolanie przeszli przez turniej w imponującym stylu, wygrywając wszystkie swoje spotkania. W wielkim finale pokonali PSP Nr 6 w Przemyślu 7:5.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Finał w Jedliczu był szóstym i zarazem ostatnim turniejem wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 3x3 na Podkarpaciu. Do rywalizacji przystąpiło 35 drużyn chłopięcych z całego województwa, które rozegrały łącznie 82 mecze. Cztery z sześciu finałów wojewódzkich odbyły się w hali GOSiR w Jedliczu.

Zespoły rozpoczęły zmagania w ośmiu grupach eliminacyjnych, z których po dwie najlepsze drużyny awansowały do fazy pucharowej. Już po pierwszych meczach za głównych kandydatów do końcowego triumfu uznawano reprezentacje Tarnobrzega i Przemyśla. Ich bezpośrednie starcie wielu obserwatorów określało nawet mianem przedwczesnego finału.

Sport po raz kolejny napisał jednak własny scenariusz. Gdy uwaga skupiała się na faworytach, coraz lepiej prezentowali się koszykarze PSP 3 Stalowa Wola. Podopieczni trenera Artura Karlika z meczu na mecz nabierali rozpędu, pewnie awansowali do finału i tam przypieczętowali swój sukces, pokonując PSP 6 Przemyśl 7:5.
Mistrzowską drużynę PSP Nr 3 tworzyli: Aleksander Jędral, Adam Karbarz, Stanisław Mizera i Igor Pomarenko.

To kolejny w tym roku sukces stalowowolskiej „Trójki”. Przypomnijmy, że pod koniec maja w tej samej hali w Jedliczu mistrzostwo Podkarpacia w koszykówce 3x3 wywalczyły również dziewczęta z PSP 3 Stalowa Wola. Wcześniej sięgnęły także po tytuł najlepszej drużyny województwa w koszykówce 5x5.

Końcem czerwca zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców PSP 3 Stalowa Wola będzie reprezentować Podkarpacie podczas finału ogólnopolskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej, który odbędzie się w Głuchołazach.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
„Flor Magica - opowieść dawnego Meksyku” na scenie MDK
Stalowa Wola
„Flor Magica - opowieść dawnego Meksyku” na scenie MDK
Wystawa „Podkarpacka Ikonosfera” 2025 w Muzeum COP
Stalowa Wola
Wystawa „Podkarpacka Ikonosfera” 2025 w Muzeum COP
Przebudowa ulic Tysiąclecia i Kolejowej dobiegła końca
Nisko
Przebudowa ulic Tysiąclecia i Kolejowej dobiegła końca
Ponad 200 osób przeszkolonych. Podsumowanie działalności BCU w Nisku
Nisko
Ponad 200 osób przeszkolonych. Podsumowanie działalności BCU w Nisku
Strażacy KP PSP Stalowa Wola wicemistrzami Podkarpacia w Sporcie Pożarniczym
Stalowa Wola
Strażacy KP PSP Stalowa Wola wicemistrzami Podkarpacia w Sporcie Pożarniczym
Z rodziną i życiem na sztandarach
Stalowa Wola
Z rodziną i życiem na sztandarach
„Podlewamy i cień mamy”. Podsumowanie ekologicznej inicjatywy
Stalowa Wola
„Podlewamy i cień mamy”. Podsumowanie ekologicznej inicjatywy
Jagoda Klimek ze Stalowej Woli zadebiutowała w ringu
Stalowa Wola
Jagoda Klimek ze Stalowej Woli zadebiutowała w ringu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu