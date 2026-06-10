Hat-trick „Trójki”. Trzecie złoto dla PSP 3 Stalowa Wola

Finał w Jedliczu był szóstym i zarazem ostatnim turniejem wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 3x3 na Podkarpaciu. Do rywalizacji przystąpiło 35 drużyn chłopięcych z całego województwa, które rozegrały łącznie 82 mecze. Cztery z sześciu finałów wojewódzkich odbyły się w hali GOSiR w Jedliczu.

Zespoły rozpoczęły zmagania w ośmiu grupach eliminacyjnych, z których po dwie najlepsze drużyny awansowały do fazy pucharowej. Już po pierwszych meczach za głównych kandydatów do końcowego triumfu uznawano reprezentacje Tarnobrzega i Przemyśla. Ich bezpośrednie starcie wielu obserwatorów określało nawet mianem przedwczesnego finału.

Sport po raz kolejny napisał jednak własny scenariusz. Gdy uwaga skupiała się na faworytach, coraz lepiej prezentowali się koszykarze PSP 3 Stalowa Wola. Podopieczni trenera Artura Karlika z meczu na mecz nabierali rozpędu, pewnie awansowali do finału i tam przypieczętowali swój sukces, pokonując PSP 6 Przemyśl 7:5.

Mistrzowską drużynę PSP Nr 3 tworzyli: Aleksander Jędral, Adam Karbarz, Stanisław Mizera i Igor Pomarenko.

To kolejny w tym roku sukces stalowowolskiej „Trójki”. Przypomnijmy, że pod koniec maja w tej samej hali w Jedliczu mistrzostwo Podkarpacia w koszykówce 3x3 wywalczyły również dziewczęta z PSP 3 Stalowa Wola. Wcześniej sięgnęły także po tytuł najlepszej drużyny województwa w koszykówce 5x5.

Końcem czerwca zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców PSP 3 Stalowa Wola będzie reprezentować Podkarpacie podczas finału ogólnopolskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej, który odbędzie się w Głuchołazach.