Hanna Cieślak i Marta Szeliga brązowymi medalistkami Halowych Mistrzostw Polski U-14

Od 4 do 10 stycznia korte twarde Akademii Tenisowej Tenis Kozerki były centrum polskiego tenisa młodzieżowego. Halowe Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików zgromadziły najlepszych zawodników w kategorii U-14, a barwy MKT Stalowa Wola reprezentowała piątka zawodników.

W kwalifikacjach do turnieju głównego dziewcząt wystąpiły Alisha Sharma i Maria Cisłak. Obie zakończyły udział na drugiej rundzie, choć szczególnie Sharma była bliska sprawienia niespodzianki – po znakomitej, wyrównanej walce uległa Julii Stec z Advantage Bielsko-Biała 5:7, 4:6. Maria Cisłak musiała natomiast uznać wyższość Zofii Hucińskiej (Arka Gdynia), przegrywając 0:6, 1:6.

W turnieju głównym udział miały zagwarantowany inne dwie stalowowolanki: Marta Szeliga i Hanna Cieślak. Szeliga w pierwszej rundzie stoczyła trzysetowy bój z Polą Macharzewską (KT GAT Gdańsk), przegrywając 6:4, 1:6, 4:6. Co ciekawe, właśnie Macharzewska została później wyeliminowana przez Cieślak, przegrywając 2:6, 2:6.Hanna Cieślak już w pierwszym meczu udowodniła jednak, że przyjechała do Kozerek po coś więcej niż tylko doświadczenie. Pokonała Julię Stec 6:4, 4:6, 6:0, rewanżując się jej za wcześniejszą porażkę swojej klubowej koleżanki, Alishy Sharmy.

Awans do ćwierćfinału oznaczał miejsce w najlepszej ósemce mistrzostw, a tam poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. Rywalką Cieślak była Nataliia Skrypichayko z Fundacji De Arte Athletica – Tenis Kozerki. Stalowowolanka wygrała pierwszego seta 6:4, jednak dwa kolejne padły łupem świetnie czującej się na własnych kortach gospodyni turnieju (6:1, 6:4). Skrypichayko dotarła później do finału, w którym musiała uznać dominację turniejowej „jedynki” – Soni Antczak z Fundacji Europejskie Centrum Tenisowe Warszawa.

Jeszcze więcej powodów do dumy dała gra podwójna tenisistem MKT Stalowa Wola. Hanna Cieślak, występując w parze z Julią Dzięcioł z Gniezna (zawodniczka Parku Rekreacyjno-Sportowego FairPlayce Poznań), rozpoczęła turniej od dwóch pewnych zwycięstw: najpierw 6:2, 6:2 nad Ewą Persak i Klarą Zagórską, a następnie 7:5, 6:2 nad Laurą Czajką (MKT Łódź) i Alicją Strugacz (Warszawianka). Awans do półfinału oznaczał już zapewniony medal mistrzostw Polski. W spotkaniu o finał Cieślak i Dzięcioł stoczyły dramatyczny, pełen zwrotów akcji pojedynek z duetem Zuzanna Mizak (Warszawianka)/Amelia Kroczek (Fundacji De Arte Athletica - Tenis Kozerki), przegrywając minimalnie 6:3, 5:7, 8:10 w super tie-breaku.

Równie udany turniej deblowy zanotowała Marta Szeliga, która wystąpiła wspólnie z Lilą Kowal (Legia Warszawa). W drodze do strefy medalowej para ze Stalowej Woli i Warszawy nie straciła seta. Najpierw pokonały Nikolę Jurukovą (Grunwald Poznań) i Nikolę Szczechowiak (Olimpia Poznań) 6:4, 6:2, a następnie Amelię Adamską (Warszawianka) i Serafinę Kapushkinę (Mera Warszawa) 6:0, 6:3. W półfinale lepsze okazały się jednak późniejsze mistrzynie Polski: Sonia Antczak i Karolina Pitry, wygrywając 6:2, 6:3.

W rywalizacji chłopców MKT Stalowa Wola reprezentował Adam Rzeszutko, który zakończył udział w eliminacjach, po porażce z Mateuszem Zającem (Break Warszawa). Tytuł mistrza Polski w singlu zdobył rozstawiony z numerem 8 - Antonio Tejerina (Kostrzyński KT). W finale pokonał turniejową „czwórkę” Roberta Grechutę (Sopot Tenis Club) 6:2, 6:0. W deblu mistrzami zostali: Julian Zięba (Legia) i Maciej Szyca (Sopot TC), po zwycięstwie nad Robertem Grechutą i Rafałem Sulejewskim (Klub Miedzeszyn Warszawa) 6:4, 6:2.