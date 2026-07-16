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Stalowa Wola 16 lipca 2026

Hania Cisłak i Zuzia Krzysztoń w finale Advantage Cup w Bielsku-Białej

W Bielsku-Białej o punkty w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Kadetek i Kadetów - Advantage Cup walczyła piątka tenisistów Miejskiego Klubu Tenisowwego w Stalowej Woli. W grze podwójnej dziewcząt na drugim stopniu podium stanęły Maria Cisłak i Hanna Krzysztoń.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W turnieju gry pojedynczej Hanna Cieślak pokonała Karinę Kulę z Legii Warszawa 6:0 6:2 i przegrała z Julią Jędrychą z GKS Katowice 1:6, 3:6. Maria Cisłak miała wolny los w pierwszej rundzie, a w drugiej odpadła po porażce z Aleksandrą Adamowicz z Advantage Bielsko-Biała 3:6, 2:6. Marta Szeliga przegrała w I rundzie z Oliwią Wolską z Advantage 4:6, 2:6. Hanna Krzysztoń pokonała Katarzynę Listwan z Advantage 6:0, 6:1 i przegrała z Natalią Kleszcz z MKT Łódź 2:6, 0:6.

W finale Kleszcz pokonała Polę Cichoń z Górnika Bytom 6:0, 6:0.

W turnieju gry podwójnej kadetek Maria Cisłak i Hanna Krzysztoń pokonały w półfinale Ninę Nowak (Come-On Tennis Wrocław) i Karinę Kulę 6:1, 6:1, a w finale przegrały z Nataszą Kleszcz i Katarzyną Listwan 0:6, 2:6.W singlu kadetów wystąpił Jan Hubert Żak. Odpadł w I rundzie, przegrywając z Tymoteuszem Nowakiem z Wytwórni Rzeszów 0:6, 1:6.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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