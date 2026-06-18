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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów 18 czerwca 2026

Hania Cieślak brązową medalistką mistrzostw Polski!

Na początku czerwca na kortach kompleksu Tenis Kozerki odbywały się Mistrzostwa Polski U14 powered by Enervit. Znakomicie zaprezentowała się Hanna Cieślak z Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, która dotarła do półfinału gry pojedynczej i sięgnęła po brązowy, a w grze deblowej zakończyła zmagania na ćwierćfinale.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Tenisistka MKT Stalowa Wola rozpoczęła mistrzostwa od wygranej z Natalią Cytrycką (Zielonogórski KT) 7:6 (10), 6:1. W drugim spotkaniu pokonała rozstawioną z nr 1 Sonię Antczak (Fundacja Europejskie Centrum Tenisowe Warszawa) 3:6, 6:3, 6:1. W ćwierćfinale wyeliminowała Emilię Bąk (Bydgoski KT) 6:4,. 6:2, a w półfinale przegrała z Alicją Strugacz (Warszawianka) 3:6, 3:6.
W finale Julia Dzięcioł (Fairplayce Poznań) pokonała Alicję Strug 6:1, 6:1.

Hania Cieślak była jedyną tenisistką MKT Stalowa Wola, która znalazła się w turnieju głównym. W eliminacjach wystąpiły cztery jej koleżanki klubowe, ale żadnej nie udało się awansować do drabinki turnieju głównego. Zuzanna Prytek odniosła dwa zwycięstwa, pokonała Sofię Lis (Olsza raków) 6:2, 6:0 i swoja koleżanke z MKT Martę Szeligę 6:3, 6:0, a w decydującym pojedynku przegrała z Polą Mocharzewską z (GAT Gdańsk) 1:6, 2:6.

Alisha Sharma pokonała Zofię Kucharską (Olimpia Poznań) 6:4, 6:4 i przegrała z Julią Glac (Śląsk Wrocław) 2:6, 4:6, natomiaast Maria Cisłak odpadła w I rundzie, przegrywając z Zuzanną Grygoyć (4 Tennis Zabrze) 3:6, 4:6.

Hanna Cieślak rywalizowała także w turnieju deblowym, tworząc parę z Alicją Strug, z którą przegrała mecz o finał singla. W pierwszym spotkaniu stalowowolsko-warszawska para pokonała Polę Janik (GKS Katowice) i Maję Walczyk (Śląsk Wrocław) 6:0, 6:4, a w drugim uległy Nataszy Kleszcz (MKT łódź) i Karolinie Pitry (SCT Pszczyna) 1:6, 0:6.

Także Marta Szeliga wystąpiła w grze deblowej wspólnie z Lilą Kowal (Legia Warszawa). W pierwszej rundzie przegrały z Emilią Bak i Natalią Cytryńską 1:6, 2:6. Mistrzostwo wywalczyły Sofia Antczak i Natalia Łukaszewicz (Olimpia Poznań), które w finale pokonały Zofię Borzęcką (L’academie Centre De Tennis SC Warszawa) i Marię Terelak (Olimpia Poznań) 6:4, 6:4.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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