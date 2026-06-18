Hania Cieślak brązową medalistką mistrzostw Polski!

Tenisistka MKT Stalowa Wola rozpoczęła mistrzostwa od wygranej z Natalią Cytrycką (Zielonogórski KT) 7:6 (10), 6:1. W drugim spotkaniu pokonała rozstawioną z nr 1 Sonię Antczak (Fundacja Europejskie Centrum Tenisowe Warszawa) 3:6, 6:3, 6:1. W ćwierćfinale wyeliminowała Emilię Bąk (Bydgoski KT) 6:4,. 6:2, a w półfinale przegrała z Alicją Strugacz (Warszawianka) 3:6, 3:6.

W finale Julia Dzięcioł (Fairplayce Poznań) pokonała Alicję Strug 6:1, 6:1.

Hania Cieślak była jedyną tenisistką MKT Stalowa Wola, która znalazła się w turnieju głównym. W eliminacjach wystąpiły cztery jej koleżanki klubowe, ale żadnej nie udało się awansować do drabinki turnieju głównego. Zuzanna Prytek odniosła dwa zwycięstwa, pokonała Sofię Lis (Olsza raków) 6:2, 6:0 i swoja koleżanke z MKT Martę Szeligę 6:3, 6:0, a w decydującym pojedynku przegrała z Polą Mocharzewską z (GAT Gdańsk) 1:6, 2:6.

Alisha Sharma pokonała Zofię Kucharską (Olimpia Poznań) 6:4, 6:4 i przegrała z Julią Glac (Śląsk Wrocław) 2:6, 4:6, natomiaast Maria Cisłak odpadła w I rundzie, przegrywając z Zuzanną Grygoyć (4 Tennis Zabrze) 3:6, 4:6.

Hanna Cieślak rywalizowała także w turnieju deblowym, tworząc parę z Alicją Strug, z którą przegrała mecz o finał singla. W pierwszym spotkaniu stalowowolsko-warszawska para pokonała Polę Janik (GKS Katowice) i Maję Walczyk (Śląsk Wrocław) 6:0, 6:4, a w drugim uległy Nataszy Kleszcz (MKT łódź) i Karolinie Pitry (SCT Pszczyna) 1:6, 0:6.

Także Marta Szeliga wystąpiła w grze deblowej wspólnie z Lilą Kowal (Legia Warszawa). W pierwszej rundzie przegrały z Emilią Bak i Natalią Cytryńską 1:6, 2:6. Mistrzostwo wywalczyły Sofia Antczak i Natalia Łukaszewicz (Olimpia Poznań), które w finale pokonały Zofię Borzęcką (L’academie Centre De Tennis SC Warszawa) i Marię Terelak (Olimpia Poznań) 6:4, 6:4.