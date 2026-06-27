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Stalowa Wola 27 czerwca 2026

Handlowali, zarabiali i dobrze się bawili

Park Miejski w Stalowej Woli w sobotę, 27 czerwca, zamienił się w miejsce pełne młodych przedsiębiorców. Podczas Jarmarku Młodego Przedsiębiorcy dzieci i młodzież mogły spróbować swoich sił w handlu, prezentując własne wyroby i rzeczy, którym chciały dać drugie życie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Stoisk nie brakowało. Młodzi sprzedawcy oferowali m.in. własnoręcznie wykonaną biżuterię, obrazki i inne rękodzieło. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zabawki, którymi dzieci już się nie bawią - maskotki, lalki, puzzle, książki, gry i karty. Na odwiedzających czekały również domowe ciasta oraz orzeźwiająca lemoniada.

Jarmark przyciągnął wielu mieszkańców. Przez cały czas przy stoiskach panował ruch, a dzieci chętnie opowiadały o swoich produktach i zachęcały do zakupów. Dla wielu z nich była to pierwsza okazja, by przekonać się, jak wygląda sprzedaż i kontakt z klientami.

Na uczestników czekały także dodatkowe atrakcje. Najmłodsi mogli bawić się podczas piana party, puszczać ogromne bańki mydlane i wziąć udział w warsztatach majsterkowania. Jak zwykle dużym powodzeniem cieszył się również wodny plac zabaw, który w upalne popołudnie był jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w parku.

Jarmark Młodego Przedsiębiorcy pokazał, że pomysłowości i kreatywności najmłodszym mieszkańcom Stalowej Woli nie brakuje. Chętnych do wystawienia własnych stoisk było bardzo dużo, a wydarzenie przez kilka godzin tętniło życiem.

Organizatorami wydarzenia były Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Miasto Stalowa Wola.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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