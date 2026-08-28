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28 sierpnia 2026

Handlowa niedziela 30 sierpnia. Sklepy będą otwarte

W najbliższą niedzielę, 30 sierpnia, mieszkańcy Stalowej Woli i okolic będą mogli wybrać się na zakupy. To niedziela handlowa, dlatego otwarte będą galerie, supermarkety, dyskonty oraz wiele mniejszych sklepów. Kolejna taka okazja dopiero w grudniu.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Ostatnia wakacyjna niedziela z otwartymi sklepami

Niedziela, 30 sierpnia, jest jedną z ośmiu niedziel handlowych przypadających w 2026 roku. W Stalowej Woli otwarte będą duże sklepy spożywcze, galerie handlowe oraz wiele innych punktów sprzedaży. Trzeba jednak pamiętać, że możliwość prowadzenia handlu nie oznacza obowiązku otwarcia placówki. Poszczególne sklepy mogą działać w innych, często krótszych godzinach niż w dni powszednie, dlatego warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia wybranego miejsca.

Kolejne niedziele handlowe dopiero przed świętami

Po 30 sierpnia nastąpi ponad trzymiesięczna przerwa. Kolejne niedziele handlowe w 2026 roku przypadną dopiero w grudniu:

  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Trzy handlowe niedziele przed Bożym Narodzeniem mają ułatwić rozłożenie przedświątecznych zakupów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik handlu może jednak pracować najwyżej w dwie spośród tych trzech niedziel.

Gdzie można zrobić zakupy w niedziele niehandlowe?

Zakaz handlu nie obejmuje wszystkich placówek. Również w niedziele niehandlowe mogą działać między innymi stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, piekarnie, cukiernie, lodziarnie oraz punkty, w których przeważającą działalnością jest gastronomia. Sklep może być również otwarty, jeśli sprzedaż prowadzi osobiście jego właściciel.

Od 2025 roku Wigilia, czyli 24 grudnia, jest dniem ustawowo wolnym od pracy także dla pracowników handlu.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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