Hala tenisowa w Stalowej Woli areną Konesso Cup

W turnieju gry pojedynczej kobiet triumfowała Zuzanna Drela, reprezentująca Stowarzyszenie AG Tenis Chorzowska Radom. W emocjonującym finale pokonała Adriannę Brożonowicz-Mazur z Czarnych Rzeszów 6:2, 1:6, (11:9). W półfinale Drela pewnie zwyciężyła Monikę Kowską z Tarnobrzega 6:1, 6:1, a Brożonowicz-Mazur w walce o finał okazała się lepsza od Ismeny Burek z MKT Stalowa Wola, wygrywając 6:4, 6:2.

W kategorii Open mężczyzn najlepszy okazał się reprezentant gospodarzy, Przemysław Sioda. W finale pokonał Tomasza Wdowiaka z Tarnobrzega 6:4, 6:1. W półfinałach, Sioda wyeliminował Alana Jajko (Fundacja De Art Athletica – Tennis Kozerki), zwyciężając 6:2, 6:1, natomiast Wdowiak pokonał swojego klubowego kolegę z Tarnobrzega, pochodzącego ze Stalowej Woli Jakuba Łuczakowskiego, również 6:2, 6:1.

W kategorii Open Amator na najwyższym stopniu podium stanął Mateusz Łach (MKT Stalowa Wola). W meczu finałowym pewnie wygrał ze Zbigniewem Dąbrowskim (OST Winner Ostrowiec Świętokrzyski) 6:2, 6:2. W półfinale Łach pokonał Macieja Niedźwiedzia z Ropczyc 6:3, 6:3, natomiast Dąbrowski nie dał szans Pawłowi Sabatowi z Tarnobrzega, zwyciężając 6:0, 6:0.