Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recital fortepianowy
0.0 / 5
Stalowa Wola 17 stycznia 2026

Hala tenisowa w Stalowej Woli areną Konesso Cup

W hali tenisowej w Stalowej Woli przy ul. Wyszyńskiego 1 rozegrano turniej Konesso Cup. Zawody przebiegły w bardzo dobrej atmosferze i stały na wysokim poziomie sportowym. Do rywalizacji stanęli amatorzy tenisa z całego regionu, co przełożyło się na ciekawe i wyrównane mecze. Jednym słowem – było na co popatrzeć, a kibice nie mogli narzekać na brak emocji.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W turnieju gry pojedynczej kobiet triumfowała Zuzanna Drela, reprezentująca Stowarzyszenie AG Tenis Chorzowska Radom. W emocjonującym finale pokonała Adriannę Brożonowicz-Mazur z Czarnych Rzeszów 6:2, 1:6, (11:9). W półfinale Drela pewnie zwyciężyła Monikę Kowską z Tarnobrzega 6:1, 6:1, a Brożonowicz-Mazur w walce o finał okazała się lepsza od Ismeny Burek z MKT Stalowa Wola, wygrywając 6:4, 6:2.

W kategorii Open mężczyzn najlepszy okazał się reprezentant gospodarzy, Przemysław Sioda. W finale pokonał Tomasza Wdowiaka z Tarnobrzega 6:4, 6:1. W półfinałach, Sioda wyeliminował Alana Jajko (Fundacja De Art Athletica – Tennis Kozerki), zwyciężając 6:2, 6:1, natomiast Wdowiak pokonał swojego klubowego kolegę z Tarnobrzega, pochodzącego ze Stalowej Woli Jakuba Łuczakowskiego, również 6:2, 6:1.

W kategorii Open Amator na najwyższym stopniu podium stanął Mateusz Łach (MKT Stalowa Wola). W meczu finałowym pewnie wygrał ze Zbigniewem Dąbrowskim (OST Winner Ostrowiec Świętokrzyski) 6:2, 6:2. W półfinale Łach pokonał Macieja Niedźwiedzia z Ropczyc 6:3, 6:3, natomiast Dąbrowski nie dał szans Pawłowi Sabatowi z Tarnobrzega, zwyciężając 6:0, 6:0.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Nie przegap! Zgłoś drużynę do Pucharu Tymbark 2026
Stalowa Wola
Nie przegap! Zgłoś drużynę do Pucharu Tymbark 2026
Stal przegrała w Tuszowie Narodowym ze… Stalą
Stalowa Wola
Stal przegrała w Tuszowie Narodowym ze… Stalą
Zakończyło się głosowanie w 54. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2025.
Stalowa Wola
Zakończyło się głosowanie w 54. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2025.
Bartosz Pioterczak grać będzie wiosną w KSZO
Stalowa Wola
Bartosz Pioterczak grać będzie wiosną w KSZO
Sympatyczni Nisko jadą do Zarzecza. Po zwycięstwo!
Stalowa Wola
Sympatyczni Nisko jadą do Zarzecza. Po zwycięstwo!
Turniej Karate o Puchar Burmistrza Polskiej Stolicy Wikliny
Stalowa Wola
Turniej Karate o Puchar Burmistrza Polskiej Stolicy Wikliny
Kacper Wydra opuszcza Chwałowice i wraca do Wiązownicy
Stalowa Wola
Kacper Wydra opuszcza Chwałowice i wraca do Wiązownicy
Kuźnia Koszykówki dwukrotnie zdobyła Rzeszów
Stalowa Wola
Kuźnia Koszykówki dwukrotnie zdobyła Rzeszów
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu