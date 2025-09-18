Miesięcznik
Stalowa Wola 18 września 2025

Hala sportowa przy SP nr 4 z dodatkowym dofinansowaniem

Budowa nowoczesnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli nabiera tempa. Inwestycja, która miała kosztować 4,7 mln zł, została rozszerzona o budowę łącznika z budynkiem szkoły. Dzięki temu gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu dodatkowe wsparcie - ponad 1,1 mln zł. Łącznie dofinansowanie wynosi już ponad 3 mln zł.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Kiedy trzy lata temu odbyło się spotkanie pana prezydenta z młodzieżą w naszej szkole, dzieci mówiły o marzeniu, jakim była nowa hala sportowa. Teraz to marzenie się spełnia. Wszyscy jesteśmy wdzięczni, a uczniowie z niecierpliwością czekają na otwarcie - powiedziała dyrektor szkoły, Iwona Gałczyńska.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Karolina Paleń, podkreśla, że hala sportowa to część większego pakietu zmian w szkole.

- Szkoła brała udział w projekcie wartym 3 mln zł, dzięki któremu została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyremontowano sale, powiększono świetlicę i bibliotekę, poprawiono oświetlenie. Cieszymy się, że możemy realnie wpływać na rozwój edukacji w naszym mieście. Dziękuję Ministerstwu Sportu za wsparcie i kolejne środki, które umożliwiły realizację budowy hali - mówi Paleń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej, Agata Krzek, przypomniała szczegóły: - Początkowo inwestycja miała kosztować 4,7 mln zł, z czego 1,9 mln zł to było dofinansowanie. Po decyzji o budowie łącznika koszt wzrósł do 5,9 mln zł. Dzięki temu gmina mogła ponownie zawnioskować o wsparcie. 1 września otrzymaliśmy dodatkowe środki - ponad 1,1 mln zł. Łącznie dofinansowanie z ministerstwa wynosi już 3 mln 18 tys. zł, a wkład własny gminy - 2 mln 891 tys. zł.

W hali znajdą się pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa z regulowaną wysokością słupków. Będzie tablica wyników, sprzęt gimnastyczny, zestawy do badmintona oraz strzelnica laserowa z systemem szkolno-treningowym „Pojedynek”.

Na jakim etapie są prace? W starej sali gimnastycznej wymieniono dach i zamontowano panele fotowoltaiczne. W nowej hali wykonano fundamenty, izolacje, instalacje sanitarne i okablowanie. Trwa montaż konstrukcji drewnianej, a wkrótce rozpocznie się układanie dachu.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 16 lutego 2026 roku.

