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Pysznica 5 lipca 2026

Gwarno i wesoło na pikniku sołectwa Olszowiec

Plac zabaw w Olszowcu (gmina Pysznica) tętnił życiem podczas drugiej edycji Sołeckiego Pikniku. Na mieszkańców czekało wiele atrakcji, dzięki którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Najmłodsi chętnie korzystali z dmuchańców, animacji, malowania twarzy i spotkań z żywymi maskotkami. Nie zabrakło także waty cukrowej, lodów oraz przejażdżek bryczką. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pierwszej pomocy przygotowane przez strażaków, a swoje stoiska zaprezentowały również Wojska Obrony Terytorialnej i policja.

O dobrą zabawę zadbali także artyści. Na scenie wystąpił Kabaret Sami Swoi, a uczestnicy pikniku bawili się również przy muzyce prezentowanej przez DJ-a Piotra Ślusarczyka z Radia Leliwa.

Na uczestników czekały także kiełbaski z grilla przygotowane przez Radę Sołecką oraz smakołyki serwowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kłyżowa. Zwieńczeniem wydarzenia było piana party, które sprawiło najmłodszym mnóstwo radości.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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