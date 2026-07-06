Gwarno i wesoło na pikniku sołectwa Olszowiec

Najmłodsi chętnie korzystali z dmuchańców, animacji, malowania twarzy i spotkań z żywymi maskotkami. Nie zabrakło także waty cukrowej, lodów oraz przejażdżek bryczką. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pierwszej pomocy przygotowane przez strażaków, a swoje stoiska zaprezentowały również Wojska Obrony Terytorialnej i policja.

O dobrą zabawę zadbali także artyści. Na scenie wystąpił Kabaret Sami Swoi, a uczestnicy pikniku bawili się również przy muzyce prezentowanej przez DJ-a Piotra Ślusarczyka z Radia Leliwa.

Na uczestników czekały także kiełbaski z grilla przygotowane przez Radę Sołecką oraz smakołyki serwowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kłyżowa. Zwieńczeniem wydarzenia było piana party, które sprawiło najmłodszym mnóstwo radości.