Grzyby Harasiuki 2026. We wrześniu duża impreza w gminie

Główną częścią imprezy będzie program muzyczny. Na scenie wystąpi zespół Demono, a także Energy Girls. Jedną z gwiazd wydarzenia będzie również Mariusz Kalaga.

Nie zabraknie także wykonawców związanych z lokalną sceną. W programie znalazła się Kapela Ludowa z GCK, a organizatorzy zapowiadają również udział innych artystów.

Wydarzenie odbędzie się na terenach Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Harasiukach. Jak wynika z zapowiedzi, przygotowano atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i rodzin z dziećmi. Będzie również rozstrzygnięcie powiatowego konkursu kulinarnego "Grzybowe smaki".

Na razie organizatorzy nie przedstawili jeszcze pełnego programu godzinowego. Szczegółowy harmonogram ma zostać opublikowany w najbliższym czasie.