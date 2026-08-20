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Harasiuki 20 sierpnia 2026

Grzyby Harasiuki 2026. We wrześniu duża impreza w gminie

6 września w Harasiukach odbędzie się tegoroczna edycja wydarzenia „Grzyby Harasiuki”. Organizatorzy zapewniają, że będą koncerty, występy lokalnych artystów i inne atrakcje dla mieszkańców oraz gości.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Główną częścią imprezy będzie program muzyczny. Na scenie wystąpi zespół Demono, a także Energy Girls. Jedną z gwiazd wydarzenia będzie również Mariusz Kalaga.

Nie zabraknie także wykonawców związanych z lokalną sceną. W programie znalazła się Kapela Ludowa z GCK, a organizatorzy zapowiadają również udział innych artystów.

Wydarzenie odbędzie się na terenach Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Harasiukach. Jak wynika z zapowiedzi, przygotowano atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i rodzin z dziećmi. Będzie również rozstrzygnięcie powiatowego konkursu kulinarnego "Grzybowe smaki".

Na razie organizatorzy nie przedstawili jeszcze pełnego programu godzinowego. Szczegółowy harmonogram ma zostać opublikowany w najbliższym czasie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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