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Jakub i Bartosz prezentują swe największe okazy prawdziwków, Fot. Leszek Gul
5.0 / 5
Zaleszany 12 października 2026

Grzybowe giganty z Kępia Zaleszańskiego

Takie grzybobranie nie zdarza się codziennie! Rodzinna wyprawa do lasu w Kępiu Zaleszańskim zakończyła się wyjątkowym odkryciem. 11-letni Jakub Gul znalazł ogromnego prawdziwka, którego kapelusz osiągnął aż 27 centymetrów średnicy i 75,5 centymetra obwodu!

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

W sobotę, 10 października, Leszek Gul wybrał się na grzybobranie ze swoimi synami – Jakubem i Bartoszem. Towarzyszył im również Adaś, kolega starszego z chłopców.

Wyprawa do lasu w Kępiu Zaleszańskim okazała się wyjątkowo udana. Jej uczestnicy wrócili z pokaźnym zbiorem dorodnych grzybów, ale prawdziwą gwiazdą dnia został okaz znaleziony przez Jakuba.

Jego prawdziwek ważył aż 940 gramów, a kapelusz mierzył 27 centymetrów średnicy i 75,5 centymetra obwodu. To rozmiary, które robią wrażenie nawet na doświadczonych grzybiarzach!

Co ciekawe, młodszy Bartosz również nie zamierzał pozostawać w cieniu starszego brata. Znalazł niewiele mniejszego prawdziwka, udowadniając, że do grzybów trzeba mieć nie tylko dobre oko, ale i odrobinę szczęścia.

Po powrocie do domu rozpoczęło się wielkie oglądanie, mierzenie i ważenie leśnych zdobyczy. Nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć, na których chłopcy z dumą prezentują swoje znaleziska. Ogromne kapelusze prawdziwków były niemal jak grzybowe sombrera!

– Największą radość sprawiły mi nie tylko znalezione grzyby, ale przede wszystkim to, że mogliśmy wspólnie spędzić czas w lesie. Chłopcy mieli ogromną frajdę, a takich okazów naprawdę nie znajduje się codziennie – mówi Leszek Gul, tata chłopców.

Rodzinne grzybobranie zakończyło się więc nie tylko pełnymi koszami, ale również wspomnieniami, które pozostaną na długo.

Czy prawdziwek Jakuba okaże się jednym z największych znalezionych w tym sezonie w naszym regionie? Tego nie wiadomo, ale jedno jest pewne – w rodzinie Gulów tegoroczne grzybobranie z pewnością przejdzie do historii!

A może ktoś z czytelników „Sztafety” znalazł jeszcze większego prawdziwka?

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

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