Rajd w Bornem Sulinowie rozpoczął uroczystym startem sprzed Urzędu Miejskiego. Po ceremonii otwarcia zawodnicy „rozgrzali się” w widowiskowym prologu, rozgrywanym 5-km odcinku, na poligonie czołgowym, nazywanym tankodromem. Drugiego dnia czekał na nich trzykrotny przejazd odcinka specjalnego o długości 67,3 km.

– To była niesamowita przygoda. Zaczęliśmy od krótkiego, zwycięskiego w swojej klasie, 3,5-km prologu, ale to był dopiero początek - mówi Grzegorz Urbanik. – Po prologu przejechaliśmy łącznie ponad 200 km oesowych i jestem niesamowicie dumny z naszego zespołu Quadowanie i Quadowa Grupa Południe. To są Mistrzostwa Polski, tu rywalizacja jest naprawdę zacięta. Nasz pojazd miał ciężkie zadanie, teren był wymagający, wąski i szybki, a każdy najmniejszy błąd mógł nas wyeliminować z rajdu. Musieliśmy być naprawdę bardzo ostrożni i precyzyjni. To jeden z najcięższych rajdów, w jakich brałem udział – technicznie wymagający, ale to właśnie takie wyzwania dają najwięcej satysfakcji. Dzięki ogromnemu wsparciu kolegów, przyjaciół i wszystkich, którzy mi kibicowali, udało się dowieść pierwsze miejsce do mety. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy byli ze mną na dobre i na złe. Wasze wsparcie i doping były niesamowite i to dzięki wam mogliśmy stanąć na najwyższym podium.

Grzegorz Urbanik z pilotem Dominikiem Brzozowskim i ich Maverick X3 - flagowy produkt amerykańskiej firmy Can-Am przejechali prologi i 3 odcinki specjalne w łącznym czasie 2:19,54. Drugi wynik, gorszy od zwycięzcy o 8 minut, „wykręcił” Błażej Czekan z Gryfina (2:27,54), a miejsce trzecie zajął Mirosław Tokarczyk (2:33,0).

Na liście startowej Columna Medica Baja Borne Sulinowo znalazło się wielu czołowych nazwisk polskiego sportu motorowego, m.in.: Krzysztofa Hołowczyca z pilotem Łukaszem Kurzeją (BMW X3), którzy wygrali królewską klasę Ultimate T1 czasem 2:04,41.

Zobacz zdjęcia z Columna Medica Baja Borne Sulinowo. Autor Bartek Bakalarczyk/BxB-Studio GROUP