Stalowa Wola 24 stycznia 2026

Grzegorz Urbanik Najpopularniejszym Sportowcem Stalowej Woli 2025

Podczas uroczystej gali w stalowowolskim „Dworze Olimp” kończącej 54. Plebiscyt „Sztafety” na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli 2025 ogłoszono wyniki głosowania. Zwycięzcą kategorii głównej został Grzegorz Urbanik, kierowca rajdowy Automobilklubu Doliny Sanu Stalowa Wola, triumfator m.in. Baja Polska Borne Sulinowo w klasie Q4/UTV w Mistrziostwach Polski Samochodów Terenowych.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Drugie miejsce w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2025 zajął kapitan piłkarskiej „Stalówki”, Łukasz Furtak, a miejsce na podium uzupełnił bokser Stali Boxing Team, Filip Klimek.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: 4. Oliwia Sybicka (tenisistka MKT), 5. Milena Basińska (lekkoatletka), 6. Damian Oko (pilkarz), 7. Patryk Zaucha (piłkarz), 8. Łukasz Krzek (koszykarz), 9. Adam Goński (kierowca rajdowy), 10. Krzysztof Faraś (kierowca wyścigowy).

Trenerem Roku 2025 został wybrany Paweł Drapała z Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola, Talentem Roku 2025 Katarzyna Mierzwa - siatkarka Vegi MOSiR Stalowa Wola, a Masterem Roku 2025 - Zbigniew Biskup, triathlonista SKB Stalowa Wola.

Wkrótce obszerne podsumowanie plebiscytu oraz relacja z gali i z Balu Sportowca 2026 w „Dworze Olimp”

