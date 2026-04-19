Grzech Piotrowski Band z Urszulą Dudziak na scenie MDK

To zapowiedź koncertu pełnego energii, rytmu i muzycznych kontrastów. Autorskie kompozycje Piotrowskiego - oparte na improwizacji i inspiracjach z różnych kultur - przeplatać się będą z najbardziej znanymi utworami Urszuli Dudziak, w tym z jej światowym przebojem „Papaya”.

Urszula Dudziak to artystka o międzynarodowej renomie, mająca na koncie ponad 50 albumów i współpracę z największymi nazwiskami światowego jazzu, takimi jak Krzysztof Komeda, Herbie Hancock czy Sting. Występowała na najważniejszych scenach świata, w tym w Carnegie Hall i podczas Newport Jazz Festival. Jej charakterystyczny styl, oparty m.in. na technice scatu, oraz imponująca skala głosu czynią ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej wokalistyki jazzowej.

Z kolei Grzech Piotrowski to artysta znany z przekraczania gatunkowych granic. Jego projekty łączą jazz z muzyką filmową, klasyczną i etniczną, a kluczową rolę odgrywa w nich improwizacja i dialog między kulturami. Jest twórcą międzynarodowego projektu World Orchestra i laureatem wielu nagród na prestiżowych festiwalach jazzowych.

Na scenie MDK towarzyszyć im będą znakomici muzycy: Krzysztof Gradziuk (perkusja), Jan Wierzbicki (gitara basowa), Krzysztof Łochowicz (gitara), Tamara Behler (wiolonczela, śpiew) oraz Piotr Matusik (fortepian).

Koncert rozpocznie się o godz. 18.00 w sali widowiskowej MDK. Bilety kosztują 70 zł (normalny) oraz 50 zł (ulgowy – dla posiadaczy Stalowowolskiej Karty Miejskiej „LifeStal” i Karty Dużej Rodziny). Bilety ulgowe dostępne są wyłącznie w kasie MDK po okazaniu odpowiednich dokumentów.

To propozycja dla miłośników jazzu i muzycznych eksperymentów – wieczór, który zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń muzycznych tej wiosny w Stalowej Woli.