Stalowa Wola 19 lutego 2026

Groźny wybuch w zakładzie w Stalowej Woli. Ulatniał się amoniak

18 lutego, w jednym z zakładów przy ul. Przemysłowej w Stalowej Woli doszło do wybuchu butli z amoniakiem. Na miejsce skierowano sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej - w sumie 14 ratowników.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zgłoszenie wpłynęło w godzinach pracy zakładu. Sytuacja była poważna, bo amoniak to substancja niebezpieczna - jego opary mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

- Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozstawieniu kurtyn wodnych w celu neutralizacji obłoków substancji. Jak się okazało podczas prac w zakładzie doszło do rozszczelnienia butli z amoniakiem. Jedna osoba będąca w bliskim kontakcie z butlą prawdopodobnie się podtruła, i została zabrana do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego - mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli, młodszy brygadier Krystian Bąk.

Do szpitala trafiła również druga osoba – operator maszyny. 

Strażacy przez kilka godzin zabezpieczali teren zakładu i dbali o to, by nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania się niebezpiecznej substancji. Sytuacja została opanowana, a zagrożenie dla osób postronnych wyeliminowane.

Na tę chwilę trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności zdarzenia.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

