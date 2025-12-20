Groźny pożar hali w Stalowej Woli opanowany. Trwa zabezpieczanie obiektu

Akcja gaśnicza prowadzona była przez całą noc. W jej szczytowym momencie brało w niej udział 39 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli około 180 strażaków ze Stalowej Woli, okolicznych powiatów, a także z Łańcuta i Przeworska. Do działań skierowano również specjalistyczne zastępy z Leżajska zajmujące się ratownictwem chemicznym.

Na miejscu sprawdzano, czy w związku z pożarem nie doszło do zanieczyszczenia powietrza zagrażającego zdrowiu mieszkańców. Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, wyniki badań jakości powietrza nie wykazały żadnych zagrożeń. Prezydent podziękował także strażakom za profesjonalizm i sprawne opanowanie tak dużego pożaru.

Ze względu na wysoką temperaturę i uszkodzenia betonowo-stalowej konstrukcji hali strażacy nie wchodzą do jej wnętrza. Działania gaśnicze prowadzone są z zewnątrz, a służby usuwają dach i boczne ściany, by bezpiecznie dotrzeć do zarzewi ognia. Do dogaszania wykorzystywany jest zdalnie sterowany robot z systemem termowizyjnym. Pożar nie spowodował zagrożenia chemicznego, jednak dogaszanie pogorzeliska może potrwać do późnych godzin wieczornych.