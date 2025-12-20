Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
4.9 / 5
Stalowa Wola 20 grudnia 2025

Groźny pożar hali w Stalowej Woli opanowany. Trwa zabezpieczanie obiektu

Pożar hali produkcyjnej, do którego doszło 19 grudnia przy ulicy Grabskiego w Stalowej Woli, został ugaszony nad ranem, jednak działania strażaków wciąż trwają.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Akcja gaśnicza prowadzona była przez całą noc. W jej szczytowym momencie brało w niej udział 39 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli około 180 strażaków ze Stalowej Woli, okolicznych powiatów, a także z Łańcuta i Przeworska. Do działań skierowano również specjalistyczne zastępy z Leżajska zajmujące się ratownictwem chemicznym.

Na miejscu sprawdzano, czy w związku z pożarem nie doszło do zanieczyszczenia powietrza zagrażającego zdrowiu mieszkańców. Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, wyniki badań jakości powietrza nie wykazały żadnych zagrożeń. Prezydent podziękował także strażakom za profesjonalizm i sprawne opanowanie tak dużego pożaru.

Ze względu na wysoką temperaturę i uszkodzenia betonowo-stalowej konstrukcji hali strażacy nie wchodzą do jej wnętrza. Działania gaśnicze prowadzone są z zewnątrz, a służby usuwają dach i boczne ściany, by bezpiecznie dotrzeć do zarzewi ognia. Do dogaszania wykorzystywany jest zdalnie sterowany robot z systemem termowizyjnym. Pożar nie spowodował zagrożenia chemicznego, jednak dogaszanie pogorzeliska może potrwać do późnych godzin wieczornych.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  4.9
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  4.9

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Spory o miliardowy budżet miasta. Prorozwojowy czy nierealny
Stalowa Wola
Spory o miliardowy budżet miasta. Prorozwojowy czy nierealny
Wielki pożar hali produkcyjnej w Stalowej Woli. Trwa akcja gaśnicza
Stalowa Wola
Wielki pożar hali produkcyjnej w Stalowej Woli. Trwa akcja gaśnicza
3,5 promila i jazda fiatem. Świadek zareagował w porę
Nisko
3,5 promila i jazda fiatem. Świadek zareagował w porę
Budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2026 rok przyjęty
Stalowa Wola
Budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2026 rok przyjęty
Świąteczna kreatywność w bibliotece. Powstały wyjątkowe choinki
Stalowa Wola
Świąteczna kreatywność w bibliotece. Powstały wyjątkowe choinki
Karp nie tylko na święta
Stalowa Wola
Karp nie tylko na święta
Maria Stec - 99 lat życia pełnego pasji i rękodzieła
Stalowa Wola
Maria Stec - 99 lat życia pełnego pasji i rękodzieła
Świąteczna muzyka zabrzmi w Spółdzielczym Domu Kultury
Stalowa Wola
Świąteczna muzyka zabrzmi w Spółdzielczym Domu Kultury
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu