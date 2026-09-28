Groził pracownicy sklepu. 41-latek ze Stalowej Woli zatrzymany

W ubiegłym tygodniu stalowowolska policja otrzymała zgłoszenie o awanturującym się w sklepie mężczyźnie. Kiedy patrol dotarł na miejsce, agresywnego klienta już tam nie było.

Jak ustalili policjanci, nie była to pierwsza interwencja związana z jego zachowaniem w tym sklepie. Wcześniej również miało dochodzić do awantur z jego udziałem. W trakcie prowadzonych czynności wyszło też na jaw, że mężczyzna miał grozić jednej z ekspedientek.

Policjanci ustalili jego tożsamość. To 41-letni mieszkaniec Stalowej Woli. W czwartek, 24 września, został zatrzymany przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego.

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty kierowania gróźb karalnych i przyznał się do ich popełnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, a także zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej.

Sprawa trafi do sądu. Za kierowanie gróźb karalnych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Stalowa Wola