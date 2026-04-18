Grażyna Auguścik US Quintet w Stalowej Woli

Artystka od lat związana jest ze sceną amerykańską - po studiach w Bostonie osiadła w Chicago, gdzie wypracowała własny, rozpoznawalny język muzyczny. Jej twórczość łączy jazz z wpływami muzyki klasycznej, polskiego folku, rytmów latynoskich czy brzmień klezmerskich. Dzięki temu każdy koncert Auguścik to podróż między stylami, nastrojami i kulturami.

Jej głos - raz subtelny i niemal szeptany, innym razem pełen ekspresji - nie tylko opowiada, ale buduje emocjonalne pejzaże. Krytycy podkreślają, że w jej interpretacjach muzyka staje się formą malarstwa, a cisza i dźwięk współtworzą przestrzeń dla uważnego słuchania.

Na scenie towarzyszyć jej będą znakomici muzycy chicagowskiej sceny jazzowej: pianista Rob Clearfield, gitarzysta John Kregor, kontrabasista Matt Ulery oraz perkusista Jon Deitemyer. Artyści od lat tworzą z Auguścik zespół, w którym nie ma hierarchii – każdy instrument i głos współtworzą muzyczny dialog oparty na improwizacji i wzajemnym słuchaniu.

To właśnie ta zespołowa interakcja sprawia, że koncerty kwintetu są niepowtarzalne – powstają tu i teraz, za każdym razem inaczej, angażując publiczność w proces tworzenia muzyki.

Koncert odbędzie się w niedzielę, 26 kwietnia o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Bilety kosztują 70 zł (normalny) oraz 50 zł (ulgowy - dla posiadaczy Stalowowolskiej Karty Miejskiej „LifeStal” i Karty Dużej Rodziny). Bilety ulgowe dostępne są wyłącznie w kasie MDK po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki.

To propozycja dla wszystkich, którzy szukają w muzyce czegoś więcej niż tylko dźwięków - prawdziwego spotkania i emocji, które zostają na długo.