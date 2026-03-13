Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 13 marca 2026

Granty i wsparcie dla społeczności

11 marca 2026 r. w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyło się spotkanie poświęcone projektom grantowym realizowanym przez Fundację Fundusz Lokalny SMK. Przedstawiciele lokalnych organizacji i grup nieformalnych mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie na swoje inicjatywy społeczne i obywatelskie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie prowadziła Elwira Karbarz, wiceprezes zarządu fundacji, która przedstawiła uczestnikom dostępne programy, zasady aplikowania oraz terminy składania wniosków.

Programy grantowe dostępne dla organizacji

Podkarpacki Fundusz Rozwoju (PFR)
Program wspiera wspólnoty lokalne w województwie podkarpackim, umożliwiając realizację oddolnych inicjatyw odpowiadających na lokalne potrzeby i pomysły rozwojowe. Wnioski mogą składać zarówno młode organizacje pozarządowe, jak i nieformalne grupy podejmujące działania społeczne i obywatelskie.
Nabór rozpoczyna się 15 marca 2026 r.

„Działaj Lokalnie” na swoim podwórku
Program aktywizuje lokalne społeczności wokół inicjatyw służących dobru wspólnemu. W ramach konkursów grantowych wspierane są projekty lokalnych liderów, organizacji i grup nieformalnych, które chcą zmieniać swoje otoczenie.
Nabór trwa od 1 do 30 kwietnia 2026 r.

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych
Projekt koncentruje się na rozwoju i promocji poradnictwa obywatelskiego i społecznego, odpowiadającego na realne potrzeby mieszkańców. Inicjatywy obejmują wsparcie psychologiczne i prawne, doradztwo obywatelskie, zawodowe i rodzinne, a także działania ekologiczne i zdrowotne.
Nabór: od 2 marca do 10 kwietnia 2026 r.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym było okazją do wymiany doświadczeń i uzyskania cennych wskazówek dla lokalnych liderów. Fundacja Fundusz Lokalny SMK zachęca organizacje do udziału w programach i korzystania ze wsparcia, aby rozwijać lokalne społeczności i inicjatywy.

