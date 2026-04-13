Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Pysznica Bojanów 13 kwietnia 2026

Grand Prix w Biegach Przełajowych

Na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbyły się w piatek (10 kwietnia) zawody Grand Prix w Biegach Przełajowych o Puchar Starosty Stalowowolskiego. Na starcie stanęli uczniowie szkół stalowowolskich, a także z Pysznicy, Kłyżowa, Ulanowa, Przyszowa oraz Niska.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Wyniki
Dziewczęta
Szkoły Ponadpodstawowe
1. Daria Stec - ZS 3 Stalowa Wola
2. Karolina Wermińska - SLO Stalowa Wola
3. Katarzyna Mierzwa - SLO Stalowa Wola
Rocznik 2015
1. Emilia Mazurek - PSP 2 Stalowa Wola
2. Maja Blicharz - PSP 2 Stalowa Wola
3. Natalia Popek - PSPS Pysznica
Rocznik 2014
1. Jowita Guz - PSP 11 Stalowa Wola
2. Magdalena Dybka - PSP Pysznica
3. Ewa Kochan - PSP 12 Stalowa Wola
Rocznik 2013
1. Oliwia Cyboran - PSP 11 Stalowa Wola
2. Dominika Wermińska - PSP Pysznica
3. Nikola Tracz - PSP 4 Stalowa Wola
Rocznik 2012
1. Lena Stręciwilk - PSP 2 Stalowa Wola
2. Hanna Buczak - PSP 12 Stalowa Wola
3. Lena Brodowska - PSP Przyszów
Rocznik 2011
1. Veronika Chub - PSP 2 Stalowa Wola
2. Klaudia Lesiak - PSP 7 Stalowa Wola
3. Kinga Maślach - PSP Pysznica

Chłopcy
Szkoły Ponadpodstawowe
1. Ksawery Dycha - ZS 2 Stalowa Wola
2. Miłosz Walicki - SLO Stalowa Wola
3. Sebastian Śnios - SLO Stalowa Wola
Rocznik 2015
1. Maksymilian Guz - PSP 11 Stalowa Wola
2. Jakub Kuliński - PSP 12 Stalowa Wola
3. Artur Cyboran - PSP 11 Stalowa Wola
Rocznik 2014
1. Antoni Pietroniec - PSP Kłyżów
2. Adam Wydra - PSP 2 Stalowa Wola
3. Mateusz Gałużny - PSP 12 Stalowa Wola
Rocznik 2013
1. Krzysztof Zając - PSP 7 Stalowa Wola
2. Adam Kolasa - PSP 7 Stalowa Wola
3. Tomasz Partyka - PSP 12 Stalowa Wola
Rocznik 2012
1. Kacper Grzybowski - PSP Ulanów
2. Maksymilian Butryn - PSP Kłyżów
3. Mateusz Wilk - PSP Kłyżów
Rocznik 2001
1. Sebastian Miklus - PSP Pysznica
2. Krzysztof Stępień - PSP 2 Stalowa Wola
3. Konrad Kusz- PSP 12 Stalowa Wola

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu