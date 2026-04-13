Grand Prix w Biegach Przełajowych

Wyniki
Dziewczęta
Szkoły Ponadpodstawowe
1. Daria Stec - ZS 3 Stalowa Wola
2. Karolina Wermińska - SLO Stalowa Wola
3. Katarzyna Mierzwa - SLO Stalowa Wola
Rocznik 2015
1. Emilia Mazurek - PSP 2 Stalowa Wola
2. Maja Blicharz - PSP 2 Stalowa Wola
3. Natalia Popek - PSPS Pysznica
Rocznik 2014
1. Jowita Guz - PSP 11 Stalowa Wola
2. Magdalena Dybka - PSP Pysznica
3. Ewa Kochan - PSP 12 Stalowa Wola
Rocznik 2013
1. Oliwia Cyboran - PSP 11 Stalowa Wola
2. Dominika Wermińska - PSP Pysznica
3. Nikola Tracz - PSP 4 Stalowa Wola
Rocznik 2012
1. Lena Stręciwilk - PSP 2 Stalowa Wola
2. Hanna Buczak - PSP 12 Stalowa Wola
3. Lena Brodowska - PSP Przyszów
Rocznik 2011
1. Veronika Chub - PSP 2 Stalowa Wola
2. Klaudia Lesiak - PSP 7 Stalowa Wola
3. Kinga Maślach - PSP Pysznica
Chłopcy
Szkoły Ponadpodstawowe
1. Ksawery Dycha - ZS 2 Stalowa Wola
2. Miłosz Walicki - SLO Stalowa Wola
3. Sebastian Śnios - SLO Stalowa Wola
Rocznik 2015
1. Maksymilian Guz - PSP 11 Stalowa Wola
2. Jakub Kuliński - PSP 12 Stalowa Wola
3. Artur Cyboran - PSP 11 Stalowa Wola
Rocznik 2014
1. Antoni Pietroniec - PSP Kłyżów
2. Adam Wydra - PSP 2 Stalowa Wola
3. Mateusz Gałużny - PSP 12 Stalowa Wola
Rocznik 2013
1. Krzysztof Zając - PSP 7 Stalowa Wola
2. Adam Kolasa - PSP 7 Stalowa Wola
3. Tomasz Partyka - PSP 12 Stalowa Wola
Rocznik 2012
1. Kacper Grzybowski - PSP Ulanów
2. Maksymilian Butryn - PSP Kłyżów
3. Mateusz Wilk - PSP Kłyżów
Rocznik 2001
1. Sebastian Miklus - PSP Pysznica
2. Krzysztof Stępień - PSP 2 Stalowa Wola
3. Konrad Kusz- PSP 12 Stalowa Wola
