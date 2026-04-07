Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia

Grand Prix w biegach przełajowych o Puchar Starosty Stalowowolskiego to cykl szkolnych zawodów organizowany przez Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola we współpracy ze Starostwem Powiatowym i SiR Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Celem imprezy jest popularyzacja biegów przełajowych wśród młodzieży i wytypowanie najzdolniejszych zawodników powiatu na zawody wojewódzkie.

Prawo startu mają uczniowie ze szkół Podkarpacia; reprezentacje szkół podstawowych i średnich mogą zgłosić maksymalnie 10 zawodników w każdym roczniku. Każdy uczestnik musi posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do zawodów.

Zawody rozpoczną się o 11.30 biegami na dystansie 800 m według kategorii: dziewczęta i chłopcy klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, następnie dziewczęta i chłopcy z roczników 2015, 2014, 2013, 2012 i 2011 (kolejno co kilka minut). Dekoracja najlepszych zawodników około godz. 12.30.

