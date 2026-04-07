Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zyczenia Powiat NIsko
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów Jarocin Harasiuki 6 kwietnia 2026

Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia

W związku z dniem żałoby w Stalowej Woli ogłoszonym przez Prezydenta Miasta, zaplanowane na 31 marca zawody Grand Prix w Biegach Przełajowych o Puchar Starosty Stalowowolskiego na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Staszica zostały odwołane i przeniesione na 10 kwietnia na godzinę 11.30.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Grand Prix w biegach przełajowych o Puchar Starosty Stalowowolskiego to cykl szkolnych zawodów organizowany przez Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola we współpracy ze Starostwem Powiatowym i SiR Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Celem imprezy jest popularyzacja biegów przełajowych wśród młodzieży i wytypowanie najzdolniejszych zawodników powiatu na zawody wojewódzkie.

Prawo startu mają uczniowie ze szkół Podkarpacia; reprezentacje szkół podstawowych i średnich mogą zgłosić maksymalnie 10 zawodników w każdym roczniku. Każdy uczestnik musi posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do zawodów.

Zawody rozpoczną się o 11.30 biegami na dystansie 800 m według kategorii: dziewczęta i chłopcy klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, następnie dziewczęta i chłopcy z roczników 2015, 2014, 2013, 2012 i 2011 (kolejno co kilka minut). Dekoracja najlepszych zawodników około godz. 12.30.

Zdjęcie Kacper Garbacki

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
4. liga podkarpacka. Sokół Nisko - Błękitni Ropczyce 1:2
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu