Granat moździerzowy obok przejazdu kolejowego w Kłyżowie

W poniedziałek, około godziny 17, policja otrzymała zgłoszenie o niebezpiecznym znalezisku w Kłyżowie, nieopodal przejazdu kolejowego od strony Zarzecza. Wysłany na miejsce pirotechnik policyjny stwierdził, że znalezionym przedmiotem jest radziecki granat moździerzowy 82 mm - niewybuch z czasów II Wojny Światowej.

Pirotechnik potwierdził, że znalezisko stanowi realne zagrożenie, więc funkcjonariusze policji zabezpieczyli teren, zamknięto drogę w kierunku Zarzecza i Kłyżowa, wezwani zostali saperzy z Niska.

We wtorek przed południem do Kłyżowa przybył 7-osobowy patrol saperski z 18. Pułku Saperów w Nisku. Żołnierze przejęli niewybuch, potwierdzając wcześniejsze ustalenia, że pocisk faktycznie jest radzieckim granatem moździerzowym, który po zabezpieczeniu został przetransportowany do jednostki wojskowej w celu neutralizacji.

– W trakcie działań wojennych tego kalibru granaty moździerzowe, głównie ze względu na małą masę, a więc tym samym łatwość transportu, były podstawowym środkiem ogniowym dla piechoty i dla wojsk powietrznodesantowych. Bardzo często wykorzystywano je do niszczenia fortyfikacji polowych oraz różnego rodzaju zapór inżynieryjnych. Nieprzypadkowo więc odnaleziono go w pobliżu torów kolejowych – wyjaśnił w rozmowie z „Sztafetą” st. chor. sztabowy Tomasz Kopaczewski, dowódca Patrolu Saperskiego nr 7, który osobiście brał udział w zabezpieczeniu znaleziska.

Dzięki szybkiej reakcji zgłaszających, sprawnej pracy policjantów oraz profesjonalnym działaniom saperów, sytuacja w Kłyżowie zakończyła się bezpiecznie. Mieszkańcy mogą być spokojni. Potencjalnie śmiercionośna pamiątka z czasów wojennych została unieszkodliwiona.

Policja i wojsko przypominają: nigdy nie wolno samodzielnie próbować przenosić ani rozbrajać niewybuchów. W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112 i czekać na przyjazd służb.

