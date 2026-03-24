Graduacja młodych inżynierów w Stalowej Woli

Uroczystość otworzył prorektor uczelni Jarosław Sęp, podkreślając znaczenie kształcenia technicznego dla współczesnej gospodarki. Gratulacje studentom złożył także dziekan wydziału Andrzej Trytek, zwracając uwagę na wysoki poziom nauczania oraz wsparcie, jakie miasto zapewnia młodym ludziom.

Podczas wydarzenia obecni byli również samorządowcy. Zastępca prezydenta Tomasz Miśko wręczył listy gratulacyjne od prezydenta Lucjusza Nadbereżnego, podkreślając znaczenie wykształconych specjalistów dla rozwoju gospodarki.

Graduacja miała także symboliczny wymiar - młodzi inżynierowie dołączają do tradycji miasta, którego rozwój od lat związany jest z przemysłem, sięgającym czasów Centralny Okręg Przemysłowy.