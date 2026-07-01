Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Stalowa Wola 1 lipca 2026

Grad, połamane drzewa i zerwany dach

Mieszkańcy Stalowej Woli w środowe popołudnie musieli zmierzyć się z krótką, ale bardzo intensywną burzą, której towarzyszył silny wiatr i grad. Choć żywioł trwał zaledwie kilkanaście minut, pozostawił po sobie sporo zniszczeń.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Największe szkody wyrządził porywisty wiatr. W wielu miejscach miasta połamane zostały drzewa, a gałęzie spadły na chodniki i ogrodzenia, utrudniając przejście pieszym. Na parkingu przy klasztorze Ojców Kapucynów jedno z drzew zostało wyrwane z korzeniami.

Poważny incydent miał miejsce również przy ul. Rozwadowskiej 37, gdzie silny podmuch zerwał część dachu z budynku mieszkalnego. 

Grad, który spadł nad miastem, był na tyle intensywny, że wielu kierowców próbowało schronić swoje samochody w osłoniętych miejscach, np. pod wiaduktem.

Tradycyjnie pod wodą znalazły się także najbardziej newralgiczne ulice, które po każdej większej ulewie mają problemy z odprowadzeniem deszczówki. Tym razem sytuacja nie była jednak tak poważna, jak podczas ostatniej nawałnicy. Woda utrudniała ruch, ale nie doprowadziła do tak rozległych podtopień jak wcześniej.

Na ul. Kościuszki przewrócone drzewo całkowicie zablokowało przejazd, a na Alejach Jana Pawła II drzewo przewróciło się na samochód.

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Po przejściu nawałnicy w wielu miejscach mogą nadal zalegać połamane konary i inne niebezpieczne elementy, które stwarzają zagrożenie dla pieszych i kierowców. Na terenie całego miasta trwa usuwanie powalonych drzew oraz innych szkód spowodowanych przez burzę.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Letnie kino z Muzeum COP w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Letnie kino z Muzeum COP w Stalowej Woli
W Stalowej Woli działają kurtyny wodne dla ochłody mieszkańców
Stalowa Wola
W Stalowej Woli działają kurtyny wodne dla ochłody mieszkańców
Podwójne złoto dla Katarzyny Jakubek - strażaczki KP PSP w Nisku
Nisko
Podwójne złoto dla Katarzyny Jakubek - strażaczki KP PSP w Nisku
V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu już w ten weekend w Turbi
Stalowa Wola
V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu już w ten weekend w Turbi
Ruszył konkurs na nowego prezesa Huty Stalowa Wola
Stalowa Wola
Ruszył konkurs na nowego prezesa Huty Stalowa Wola
Wystaw miskę z wodą - to prosty gest, który może uratować zwierzęta
Wystaw miskę z wodą - to prosty gest, który może uratować zwierzęta
Driftował ulicami Niska. 18-latek stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat
Nisko
Driftował ulicami Niska. 18-latek stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat
VIII Malinowy Festiwal Folkloru już 5 lipca w Zdziechowicach
Zaklików
VIII Malinowy Festiwal Folkloru już 5 lipca w Zdziechowicach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu