Grad medali i grad „życiówek”

W zawodach udział wzięło 452 zawodników z 20 klubów lekkoatletycznych województwa. podkarpackiego. W kategorii Młodzika najlepsi okazali się lekkoatleci Resovii, którzy wywalczyli 17 medali, w tym 6 złotych. Natomiast w kategoriach Dzieci i Dzieci Starsze (U14 i U12) najlepsza była Stal Stalowa Wola, której zawodniczki i zawodnicy wywalczyli 21 medali, w tym aż 10 złotych.

Łącznie lekkoatleci ze Stalowej Woli zdobyli w Rzeszowie 29 medali (11 złotych - 9 srebrnych - 9 brązowych) i ustanowili aż 22 rekordów życiowych! LA Olimpijczyk Pysznica wrócił z 4 medalami.

Złoci medaliści:

U12: Dawid Pamuła - 60 m (9,01), Oliwia Radawiec - 600 m (1:56,67 PB), Szymon Walerowicz - 600 m (1:52,40 PB), Natalia Wołoszyn - skok w dal (3,89 PB), Lillianna Kida (Olimpijczyk Pysznica) - 60 m (9,08 PB), Filip Lebioda (Olimpijczyk Pysznica) - 200 m (31,69 PB)

U14: Karolina Czernia - 300 m (43,14 PB), Nikodem Fołta - 1000 m (3:09.86 PB), Michał Wojdyła - pchnięcie kulą (8,25), Dawid Pamuła - skok w dal (4,15 PB), Zuzanna Tarka - skok wzwyż (145), Michał Wojdyła - skok w wzwyż (150), Antoni Pietroniec (Olimpijczyk Pysznica) - 600 m (1:45,50 PB)

U16: Wojciech Opałka - 60 m (7,36 PB)

Srebrni medaliści

U12: Maja Blicharz - 60 m (9,05 PB), Pola Ciba - 300 m (30,92 PB), Artur Cyboran - skok w dal (4,05 PB)

U14: Wiktor Wołoszyn - skok w dal (4,67 PB), Bartłomiej Maślach - pchnięcie kulą (7,21 PB)

U16: Wojciech Opałka - 300 m (38,01 PB), Aleksandra Abram - 600 m (1:42,.60 PB), Dominika Pikor - skok wzwyż (140), Polina Święcicka - pchnięcie kulą (9,28 PB), Sebastian Miklus (Olimpijczyk Pysznica) - 600 m (1:31,41 PB)

Brązowi medaliści

U12: Maja Blicharz - 200 m (30,94 PB), Pola Ciba - skok w dal (3,65 PB)

U14: Jan Termena - 60 m (8,50 PB), Adam Wydra - 600 m (1:54,92), Beniamin Tubielewicz - sk w dal (4,43), Jakub Dec - pchnięcie kulą (6,46 PB)

U16: Lena Stręciwilk - 600 m (1:43,81 PB), Dmytro Safronov - pchnięcie kulą (7,87), sztafeta 4x200 m mix (Kacper Wojtala, Laura Tokarczyk, Wojciech Opałka, Łucja Brzyska) - 1:43,56