W 50. minucie Radosław Brzyski (z lewej) zmienił Sebastiana Palucha, ale losów spotkania nie odmienił... Z prawej Kamil Majcher
Grad goli i dominacja gości

Klasa B, grupa II. Kolejny mecz na sztucznej płycie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli rozgrywał w niedzielę w roli gospodarza spotkania Lotnik Turbia. Po raz drugi tej wiosny pozwolił wbić rywalowi, a była nim drużyna WKS Kurzyna osiem goli. Taki sam los spotkał Jutrzenkę Kopki, która straciła osiem bramek w mecz domowym z Sanem Stalowa Wola.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Jedenastka z Rozwadowa odniosła przekonywujące zwycięstwo, komplet punktów dopisali także: lider i wicelider. Rotunda Krzeszów pokonała Orła Rudnik nad Sanem, a Herosi Krzaki-Słomiana, Sannę Zaklików.

Niespodziankę sprawiła Polonia Przędzel, która wygrała w Rzeczycy Długiej 4:0. To pierwsza jej wygrana w tej rundzie. W 17. kolejce w pięciu z siedmiu rozegranych spotkań zwycięstwa odnosili goście.

Wyniki 17. kolejki: Lotnik Turbia – WKS Kurzyna 0:8 (0:5), Rotunda Krzeszów – Orzeł Rudnik nad Sanem 5:1 (0:1), Jutrzenka Kopki – San Stalowa Wola 1:8 (1:4), Wichry Rzeczyca Długa – Polonia Przędzel 0:4 (0:1), Herosi Krzaki-Słomiana – Sanna Zaklików 5:3 (3:1), Taner Harasiuki – Czarni II Lipa 0:2 (0:0), Huragan Zdziechowice – Orzeł Glinianka 1:6 (0:2).

Tabela za www.regiowyniki.pl

REKLAMA
