13 kwietnia 2026

Grad goli i dominacja gości

Klasa B, grupa II. Kolejny mecz na sztucznej płycie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli rozgrywał w niedzielę w roli gospodarza spotkania Lotnik Turbia. Po raz drugi tej wiosny pozwolił wbić rywalowi, a była nim drużyna WKS Kurzyna osiem goli. Taki sam los spotkał Jutrzenkę Kopki, która straciła osiem bramek w mecz domowym z Sanem Stalowa Wola.