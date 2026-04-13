Grad goli i dominacja gości

Jedenastka z Rozwadowa odniosła przekonywujące zwycięstwo, komplet punktów dopisali także: lider i wicelider. Rotunda Krzeszów pokonała Orła Rudnik nad Sanem, a Herosi Krzaki-Słomiana, Sannę Zaklików.
Niespodziankę sprawiła Polonia Przędzel, która wygrała w Rzeczycy Długiej 4:0. To pierwsza jej wygrana w tej rundzie. W 17. kolejce w pięciu z siedmiu rozegranych spotkań zwycięstwa odnosili goście.
Wyniki 17. kolejki: Lotnik Turbia – WKS Kurzyna 0:8 (0:5), Rotunda Krzeszów – Orzeł Rudnik nad Sanem 5:1 (0:1), Jutrzenka Kopki – San Stalowa Wola 1:8 (1:4), Wichry Rzeczyca Długa – Polonia Przędzel 0:4 (0:1), Herosi Krzaki-Słomiana – Sanna Zaklików 5:3 (3:1), Taner Harasiuki – Czarni II Lipa 0:2 (0:0), Huragan Zdziechowice – Orzeł Glinianka 1:6 (0:2).
Tabela za www.regiowyniki.pl
