Gotowe Ogrodowe

Ogrodowe powstało w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Stalowa Wola i jest niewiele młodsze od samej SIM. Inicjatywę areałem pod budowę nieco mniejszym od hektara wsparł Krajowy Zasób Nieruchomości, oddając pod bloki kawałek pola przy ul. Ogrodowej. Finansowo dopomógł Krajowy Plan Odbudowy, a reszta była z kredytów bankowych. Całość inwestycyjnych finansów zamknęła się w 105. mln. zł.

- To nowy kierunek rozwoju tej części Stalowej Woli – mówiła zamykając inwestycję Renata Knap, prezes SIM Stalowa Wola. Ta część, czyli północno-wschodnie rubieże miasta, stykające się z gm. Zaleszany, w ciągu najbliższych lat rozkwitnie. Po sąsiedzku, za obwodnicą, stanie kolejne, tym razem wielkie Os. Parkowe. Z centrum miasta jest dobre połączenie autobusowe, drogi na razie bez korków, a w odległości kilkuset metrów jest stacja kolejowa.

Mieszkania na Ogrodowym – są jeszcze ostatnie wolne – mają od 29. do 85. m kw. Na osiedlu są parkingi z 280. miejscami postojowymi, dwa place zabaw, fotowoltaika i zbiorniki na wodę deszczową. Funkcjonalność, nowoczesność i design łyszczykami w tynku nawiązujący do stalowowolskiego art deco. Koncepcja osiedla jest autorstwa Bartosza Łukasiewicza, całość zbudowała firma Adamietz.