„Gotowanie na wielkiej patelni” z Mariuszem Szwedem podczas Stalove Festival

Pod hasłem „Gotowanie na wielkiej patelni” uczestnicy wydarzenia będą mogli nie tylko podpatrzeć kulinarne triki znanego kucharza, ale także spróbować przygotowanych przez niego potraw. Organizatorzy zaplanowali wydawanie darmowych dań z wielkiej patelni w godzinach 15:30–16:00. To doskonała okazja, by spędzić czas w atmosferze festiwalu, spróbować wyjątkowych smaków i zobaczyć, jak wygląda gotowanie na prawdziwie wielką skalę.

Pokaz Mariusza Szweda jest częścią Stalove Festival, który potrwa od 5 do 7 września 2025 roku i towarzyszy obchodom 80-lecia nadania praw miejskich Stalowej Woli.

Kim jest Mariusz Szwed?

Mariusz Szwed to znany finalista 3. edycji programu MasterChef Polska (2014), w którym zajął 3. miejsce. Z kulinariów uczynił swoją pasję i sposób na życie – zawodowo prowadzi trzy lokale serwujące kuchnię azjatycko-wietnamską, w których umiejętnie łączy inspiracje Dalekim Wschodem z lokalnymi smakami.

Choć specjalizuje się w kuchni azjatyckiej i wietnamskiej, jest szefem wszechstronnym. Świetnie przyrządza dania śródziemnomorskie, owoce morza, a także tradycyjne potrawy polskie. Szczególną słabość ma do steków, burgerów oraz mięs z dziczyzny – co wiąże się z jego zamiłowaniem do myślistwa.

Na co dzień prowadzi także warsztaty kulinarne, podczas których uczy m.in. oprawiania i wędzenia mięsa czy ryb, przygotowywania sosów i marynat. Z pasją prezentuje również gotowanie w nietypowych warunkach – np. w tandyrach czy na olbrzymich patelniach. To właśnie ta kulinarna specjalność idealnie wpisuje się w program Stalove Festival.

Nie przegap tej uczty smaków na Błoniach nad Sanem!