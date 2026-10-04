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Najlepsze zawodniczki turnieju gry pojedynczej. Na najwyższym stopniu podium Aleksandra Zaremba (fot. MKT Stalowa Wola/facebook)
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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Pysznica Zaleszany Bojanów 4 października 2026

Gospodarze zdominowali Mistrzostwa Podkarpacia Skrzatów U-12

Na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli przy ul. Wyszyńskiego odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia Skrzatów do lat 12. Turniej zdecydowanie należał do gospodarzy. Zawodnicy MKT Stalowa Wola triumfowali zarówno w rywalizacji singlowej, jak i deblowej. Co ciekawe, w turniejach deblowych, i u dziewcząt i u chłopców zgłoszono po pięć par i wszystkie tworzyli zawodnicy i zawodniczki stalowowolskiego klubu.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W grze pojedynczej dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Zaremba (MKT Stalowa Wola. W finale pokonała Emilię Kiełtykę (Czarni Rzeszów) 6:3, 6:4. „Brąz” przypadł Idze Kwiatkowskiej (RKT ABC Rzeszów), po zwycięstwie nad Oliwią Rzeszutko (MKT Stalowa Wola) 6:0, 6:2. W turnieju deblowym dziewcząt w pojedynku o pierwsze miejsce Aleksandra Zaremba i Anna Zofia Stolarz (niezrzeszona zawodniczka z Rzeszowa) pokonały Emilię Kiełtykę i Igę Kwiatkowską 7:5, 6:2.

W rywalizacji chłopców w grze pojedynczej całe podium opanowali reprezentanci MKT Stalowa Wola. Na najwyższym stopniu stanął Antoni Zalewski, który w grupie finałowej pokonał Filia Mysiora 7:5, 6:3 i Juliana Ginalskiego 6:4, 6:2. Wicemistrzostwo województwa wywalczył Ginalski, po zwycięstwie nad Mysiorem 7:6, 6:4.W deblu w finałowym spotkaniu Mysior i Zalewski pokonali swoich kolegów klubowych: Jana Nieradko i Vincenta Thoni 7:5, 7:5.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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