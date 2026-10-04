Gospodarze zdominowali Mistrzostwa Podkarpacia Skrzatów U-12

W grze pojedynczej dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Zaremba (MKT Stalowa Wola. W finale pokonała Emilię Kiełtykę (Czarni Rzeszów) 6:3, 6:4. „Brąz” przypadł Idze Kwiatkowskiej (RKT ABC Rzeszów), po zwycięstwie nad Oliwią Rzeszutko (MKT Stalowa Wola) 6:0, 6:2. W turnieju deblowym dziewcząt w pojedynku o pierwsze miejsce Aleksandra Zaremba i Anna Zofia Stolarz (niezrzeszona zawodniczka z Rzeszowa) pokonały Emilię Kiełtykę i Igę Kwiatkowską 7:5, 6:2.

W rywalizacji chłopców w grze pojedynczej całe podium opanowali reprezentanci MKT Stalowa Wola. Na najwyższym stopniu stanął Antoni Zalewski, który w grupie finałowej pokonał Filia Mysiora 7:5, 6:3 i Juliana Ginalskiego 6:4, 6:2. Wicemistrzostwo województwa wywalczył Ginalski, po zwycięstwie nad Mysiorem 7:6, 6:4.W deblu w finałowym spotkaniu Mysior i Zalewski pokonali swoich kolegów klubowych: Jana Nieradko i Vincenta Thoni 7:5, 7:5.