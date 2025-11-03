Miesięcznik
Stalowa Wola 3 listopada 2025

Gospodarka i Park Inwestycyjny w centrum uwagi

3 listopada odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Stalowej Woli, podczas której radni przedstawią swoje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju gospodarczego miasta. Dzień później, 4 listopada, w siedzibie Nadleśnictwa Rozwadów zaplanowano interwencję poselską poświęconą inwestycjom w Strategicznym Parku Inwestycyjnym, kwestiom środowiskowym i przyszłości Stalowej Woli.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Przygotowany przez radnych dokument wyraża poparcie dla działań ukierunkowanych na rozwój nowoczesnej gospodarki, opartej na inwestycjach w przemysł wysokich technologii, elektromobilność, sztuczną inteligencję oraz nowoczesną energetykę, w tym technologię małych reaktorów modułowych (SMR).

W przyjętym stanowisku Rada Miejska podkreśliła, że „kierując się odpowiedzialnością za teraźniejszość i przyszłość miasta, wyraża zdecydowane poparcie dla działań ukierunkowanych na rozwój nowoczesnej gospodarki w oparciu o inwestycje w przemysł wysokich technologii, sztuczną inteligencję, elektromobilność oraz nowoczesną energetykę, w tym technologię małych reaktorów modułowych (SMR))”.

Radni przypomnieli, że w związku z ograniczoną dostępnością terenów inwestycyjnych, samorząd podjął decyzję o utworzeniu Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli, opartego na przepisach ustawy o szczególnym przeznaczeniu gruntów leśnych. Wartość zrealizowanych i planowanych nakładów na przygotowanie infrastruktury technicznej i drogowej przekracza miliard złotych. Jak zaznaczono w dokumencie, ma to być „jeden z najlepiej przygotowanych terenów inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, przeznaczony wyłącznie dla branż strategicznych”.

Wśród inwestorów wymieniono m.in. Hutę Stalowa Wola, która buduje nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, oraz południowokoreańską firmę SK Nexilis, inwestującą ponad 3 miliardy złotych w zakład produkujący folię miedzianą do baterii samochodowych. Kolejnym inwestorem ma być Orlen Synthos Green Energy, planujący budowę reaktorów SMR w południowej części Parku.

Rada w stanowisku wyraziła również zaniepokojenie „działaniami osób publicznych, które bez podjęcia dialogu z przedstawicielami samorządu, podejmują publiczne działania dezinformujące opinię publiczną, kwestionujące zasadność powstawania inwestycji oraz formułujące niepoparte faktami zarzuty wobec inwestorów”.

Jednocześnie samorząd podkreśla, że wycinka drzew nie jest prowadzona bez ostatecznego potwierdzenia decyzji inwestycyjnej i zatwierdzenia uchwały przez Radę Miejską. Rada stanowczo sprzeciwiła się również próbom zmiany układu przestrzennego Parku i zamiany jego terenów na obszary lasów Ciemnego Kąta czy rejon przy ul. Wrzosowej, które - jak zaznaczono - „pełnią ważne funkcje społeczne i środowiskowe”.

W zakończeniu dokumentu Rada apeluje o dialog i współpracę:
„Zachęcamy do rzeczowej debaty, współpracy i wspólnego wypracowywania rozwiązań, które przyniosą długofalowe korzyści mieszkańcom, wzmocnią potencjał gospodarczy miasta i zapewnią jego stabilny rozwój”.

Stanowisko zostanie przekazane m.in. parlamentarzystom z województwa podkarpackiego, przedstawicielom Lasów Państwowych oraz Generalnemu i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Interwencja poselska w Stalowej Woli

Tymczasem - jak poinformowała na swoim profilu społecznościowym radna miejska Urszula Tatys - we wtorek, 4 listopada o godz. 11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Rozwadów odbędzie się interwencja poselska dotycząca inwestycji w Strategiczny Park Inwestycyjny, bezpieczeństwa środowiskowego i przyszłości miasta.

W spotkaniu mają wziąć udział m.in.:

  • Elżbieta Burkiewicz – posłanka na Sejm RP,

  • Joanna Mucha, Barbara Oliwiecka, Rafał Kasprzyk,

  • Mikołaj Dorożała – wiceminister klimatu i środowiska,

  • Adam Wasiak – dyrektor generalny Lasów Państwowych,

  • Jan Kowal – dyrektor regionalny LP,

  • Sławomir Serafin – dyrektor RDOŚ.

Radna zapowiedziała, że podczas interwencji „przedstawi fakty takie, jakimi są, czarno na białym - o dokumentach i infrastrukturze w strefie”, podkreślając, że mimo braku dostępu do informacji, dotarła do kluczowych materiałów.

